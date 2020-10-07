Formula 1 biletlerinin iadesi nasıl olacak? İşte Biletix'ten yapılan açıklama
İstanbul'da düzenlenecek olan Formula 1 yarışlarının seyircisiz yapılacağının karar verilmesi ardından bilet iadeleri merak konusu olmuştu. Koronavirüs önlemleri dahilinde seyirsiz düzenlenmesine karar verilen organizasyon için bilet alan yarış severler, bilet iadelerinin nasıl gerçekleşeceğini merak ediyorlardı. Bilet satış organizasyonunu yürüten Biletix'ten konu hakkında açıklama geldi. Peki Formula 1 bilet iadeleri nasıl olacak? İşte detaylar
Formula 1 biletlerinin iadeleri 9 Ekim'e kadar tamamlanacak
Korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak yapılacağı açıklanan Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için bilet alan seyircilerin bilet iadelerinin 9 Ekim Cuma akşamına kadar tamamlanacağı belirtildi.
Konuyla ilgili Biletix'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Biletix olarak bilet basım ve dağıtım görevini üstlendiğimiz ve 15 Eylül 2020 tarihinde satışa sunduğumuz, 13, 14, 15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşmesi planlanan Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 etkinliği İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği seyircisiz yapılacaktır. Korona virüs pandemisi ve hastalığın ülkemizdeki seyri ile ilgili hususlar gerek organizasyonu üstlenen Intercity tarafından gerekse de tarafımızdan biletleri satışa sunduğumuz ilk günden itibaren dikkate alınarak takip edilmiş ve buna uygun olarak gerekli planlamalar yapılmıştır. Nitekim, İstanbul Valiliği’nin yaptığı basın açıklamasını takiben, bilet alan tüm müşterilerimizin bilgilendirilmesi ve ücret iadesinin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm çalışmalar süratle tamamlanmış ve bugün itibari ile iadeler yapılmaya başlanmıştır. Bilet satın alan tüm müşterilerimizin iadeleri 9 Ekim 2020 Cuma akşamına kadar tamamlanacaktır."
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