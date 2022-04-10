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Formula 1 Avustralya GP'sinde zafer Leclerc'in! Verstappen yarışı bitiremedi

#Formula 1#Charles Leclerc#Max Verstappen
Formula 1 Avustralya GPsinde zafer Leclercin Verstappen yarışı bitiremedi

Formula 1'de sezonun 3. yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde kazanan Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc oldu. Son şampiyon Max Verstappen yarışı bitiremedi.

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Formula 1'de sezonun 3. yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde zafer Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Monakolu sürücü bu sezon ikinci galibiyetini alarak sürücüler klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Avustralya Grand Prix'sinde ikinci, Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez olurken üçüncü sırayı Mercedes'in İngiliz sürücüsü George Russell aldı. Russell Mercedes'deki ilk podyumuna ulaştı.

MAX VERSTAPPEN YARIŞ DIŞI KALDI

Formula 1'de geçen sezonun şampiyonu Max Verstappen, ikinci başladığı ve ikinci sırada götürdüğü yarışı bitiremedi. 39. turda Red Bull'unu kenara çekmek zorunda kalan Verstappen, Bahreyn'deki ilk yarışın ardından bir kez daha yarış bitiremedi.

SON TURDA PİTE GİREN ALBON PUAN ALMAYI BAŞARDI

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Williams'ın Taylandlı sürücüsü Alex Albon, son sıradan başladığı yarışın 57 turu boyunca pite girmedi. 7. sıraya kadar yükselen Albon, zorunlu olduğu için son turda pite girip yumuşak lastikleri taktı ve yarışı 10. sırada bitirerek takımına bu sezon ilk puanını kazandırdı.

Formula 1 Avustralya GPsinde zafer Leclercin Verstappen yarışı bitiremedi

 

Formula 1 Avustralya GPsinde zafer Leclercin Verstappen yarışı bitiremedi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Formula 1#Charles Leclerc#Max Verstappen

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