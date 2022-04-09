Formula 1 Avustralya GP'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in! 15 yıl sonra ilk...

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Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'si sıralama turları sonucunda pole pozisyonu Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in oldu. İkinci sırayı son dünya şampiyonu Max Verstappen alırken yarışa üçüncü sırada başlayacak isim yine bir Red Bull pilotu Sergio Perez.

FERRARI 15 YIL SONRA İLK SIRADA

Charles Leclerc'in altığı pole pozisyonu, Avustralya'da Ferrari'nin 15 yıl sonra ilk pole pozisyonu oldu. İtalyan takımının Albert Park Pisti'ndeki son pole pozisyonunu 2007 yılında Kimi Raikkonen almıştı.

İKİ KEZ KIRMIZI BAYRAK ÇIKTI

Albert Park'taki sıralama turları, kazalar sebebiyle iki kez kırmızı bayrakla durduruldu. İlk bölümde Williams pilotu Nicolas Latifi ile Aston Martin sürücüsü Lance Stroll arasında yaşanan kaza sonrası seans durdu. Hasar alan iki aracın kaldırılması ve pistin temizlenmesinin ardından sıralama turlarına devam edildi.

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Üçüncü bölümde ise hızlı tur atan Fernando Alonso hidrolik sorunu yaşayıp vites değiştiremeyerek duvara çarptı. Bu kazanın ardından da kırmızı bayrakla seans durduruldu.

BOTTAS'IN 103 YARIŞLIK SERİSİ SONA ERDİ

Mercedes'ten ayrılan ve Alfa Romeo koltuğuna oturan Fin poilot Valtteri Bottas'ın 103 yarıştır sıralama turlarında 3. bölüme kalma serisi Avustralya'da son buldu. Bottas 2016 yılından bu yana ilk kez son bölüme kalamamış oldu.

Avustralya GP'sinde ilk 10 şu şekilde oluştu

1- Charles Leclerc

2- Max Verstappen

3- Sergio Perez

4- Lando Norris

5- Lewis Hamilton

6- George Russell

7- Daniel Ricciardo

8- Esteban Ocon

9- Carlos Sainz

10- Fernando Alonso