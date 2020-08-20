Son Güncelleme:
Formula 1 adım adım Türkiye'ye
Formula 1, 2020 takvimini önümüzdeki günlerde yayınlamaya hazırlanırken, takvimde Türkiye’nin de yer alması için yapılan görüşmelerde sona gelindi.
Motorsports’un haberine göre; tarihler henüz doğrulanmasa da, Türkiye’deki yarışın 15 Kasım’da yapılması planlandığı belirtildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği belirtildi. İstanbul Park, son olarak 2011’de F1’e ev sahipliği yaptı
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle