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Motor Sporları
Haber Giriş: 20.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Formula 1 adım adım Türkiye'ye

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Formula 1 adım adım Türkiye'ye
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Formula 1, 2020 takvimini önümüzdeki günlerde yayınlamaya hazırlanırken, takvimde Türkiye’nin de yer alması için yapılan görüşmelerde sona gelindi.

Motorsports’un haberine göre; tarihler henüz doğrulanmasa da, Türkiye’deki yarışın 15 Kasım’da yapılması planlandığı belirtildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği belirtildi. İstanbul Park, son olarak 2011’de F1’e ev sahipliği yaptı

Formula 1 adım adım Türkiyeye

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