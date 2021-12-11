Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in! Lewis Hamilton...

Haberin Devamı

Formula 1'de şampiyonun belli olacağı Abu Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu.

Britanyalı pilot Lewis Hamilton ise yarışa ikinci sıradan başlayacak.

Son yarışa Lewis Hamilton ve Max Verstappen 369.5 puanla eşit giriyor.

SIRALAMA TURLARI SONRASI İLK 5

1- Max Verstappen

2- Lewis Hamilton

3- Lando Norris

4- Carlos Saint

5- Bottas

MAX VERSTAPPEN: KOLAY OLMAYACAK

Arabayı iyi geliştirdik. Yarış kolay olmayacak, Mercedes'in son yarışlardaki formu ortada. Lastik stratejimizi değiştirmek zorunda kaldık, bunu akşam düşüneceğiz

LEWIS HAMILTON: YARIŞTA HER ŞEY OLABİLİR

Max harika bir tur attı. O turla mücadele edemezdik. Antrenmanlarda iyi gözüküyorduk. Her şeye rağmen iyi bir pozisyondayız. Lastik farkını düşününce de yarışta her şey olabilir.