Formula 1 2021 hangi kanalda canlı izlenebilecek? Bahreyn yarışları başlıyor
Formula 1 2021 Bahreyn yarışları bugün resmen başlıyor. Pilotların liderlik elde edebilmek için büyük bir efor sarf edeceği Formula 1 2021 Bahreyn GP, ekran başından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Formula 1 2021 hangi kanalda ve saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, motor sporları tutkunlarının heyecanla beklediği Formula 1 2021 yarışı hakkında detaylı bilgiler
Formula 1 2021 yarışı için heyecan dorukta. Dünya Şampiyonası sezonunun ilk yarışı niteliği taşıyan Bahreyn Grand Prix'inde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'ndeki yarışın sıralama turlarında Verstappen, elde ettiği 1:28.997'lik dereceyle ilk cebin sahibi oldu.
Hollandalı pilotun 0.388 saniye arkasındaki Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ikinciliği, pisti liderden 0.589 saniye yavaş turlayan Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etti.
FORMULA 1 2021 HANGİ KANALDA?
Formula 1 Bahreyn Grand Prix'i S Sport Plus kanalından canlı izlenebilecek. 27 Mart Cumartesi günü saat 15.00'da antrenman turları başlayacak olan Formula 1, 15.00'da sıralama turları ile izleyici karşısına çıkacak. 28 Mart Pazar günü saat 13.50'de Formula 2 yarışı, 18.00'da ise Formula 1 yarışları başlayacak.
FORMULA 1 2021 TAKVİMİ
Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları organizasyonu F1'in yeni sezonu 23 ayaktan oluşacak. Sezon, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı değişiklik yaşanmazsa 12 Aralık'taki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.
Geçen yıl Lewis Hamilton, pilotlar, kadrosunda bulunduğu Mercedes ise takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmıştı. Mercedes, üst üste 7. takımlar şampiyonluğunu kazanarak Ferrari ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirmişti. Hamilton da 7. şampiyonluğunu elde ederek Michael Schumacher'in rekoruna ortak olmuştu.
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
28 Mart: Bahreyn Grand Prix
18 Nisan: Emilia-Romagna Grand Prix
2 Mayıs: Portekiz Grand Prix
9 Mayıs: İspanya Grand Prix
23 Mayıs: Monaco Grand Prix
6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
13 Haziran: Kanada Grand Prix
27 Haziran: Fransa Grand Prix
4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
29 Ağustos: Belçika Grand Prix
5 Eylül: Hollanda Grand Prix
12 Eylül: İtalya Grand Prix
26 Eylül: Rusya Grand Prix
3 Ekim: Singapur Grand Prix
10 Ekim: Japonya Grand Prix
24 Ekim: ABD Grand Prix
31 Ekim: Meksika Grand Prix
7 Kasım: Brezilya Grand Prix
21 Kasım: Avustralya Grand Prix
5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix
12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix