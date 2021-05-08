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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 08.05.2021 - 17:54 | Son Güncelleme:

Formul 1 İspanya GP'de pole pozisyonu Lewis Hamilton'un! 100. kez...

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Formul 1 İspanya GP'de pole pozisyonu Lewis Hamilton'un! 100. kez...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'sine, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Katalonya özerk bölgesindeki 4,675 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'ndeki yarışın sıralama turlarında Hamilton, elde ettiği 1.16.741'lik dereceyle kariyerinde 100. kez ilk cebin sahibi oldu.

Büyük Britanyalı pilotun 0.036 saniye arkasındaki Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ikinciliği, pisti liderden 0.132 saniye yavaş turlayan Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etti.

66 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Formul 1 İspanya GPde pole pozisyonu Lewis Hamiltonun 100. kez...

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