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Futbol
Haber Giriş: 21.05.2020 - 08:48,Son Güncelleme:

Formda Zhodino, düşüşteki Neman'a konuk oluyor! iddaa'da galibiyetlerine...

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Formda Zhodino, düşüşteki Neman'a konuk oluyor! iddaa'da galibiyetlerine...
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Son 6 lig maçından 12 puan çıkartıp zirve yarışına ortak olan Zhodino, Grodno'da Neman'a konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!

Bu bir ilandır

NEMAN - ZHODINO

BATE yenilgisi sonrası evinde Rukh Brest'i konuk eden Neman, sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılıp son 4 haftada 3. mağlubiyetini almış ve iyice ligin dibine doğru inişe geçmişti.

Kadronun önemli isimlerinden Volodymyr Koval sakat, yerine hücumun en ilerisinde Gleb Rassadkin'i izleyebiliriz. Son 2 lig maçını kaçıran Giorgi Kantaria'nın durumu ise maç saati netleşecek.

Son 6 lig maçından 12 puan çıkartıp zirveye ortak olan Zhodino'da ise 3-1 kazanılan Gorodeja maçını hastalığı yüzünden kaçıran tecrübeli kaleci Vladimir Bushma'nın durumu belirsiz.

Sağ açık Mikhail Afanasjev ile sağ bek Vladimir Shcherbo sakat. TD Yuri Puntus son maçlarda sağ kanadı Dmitri Aliseyko ile Andrey Khachaturyan'a emanet ediyor.

Formda Zhodino, düşüşteki Nemana konuk oluyor iddaada galibiyetlerine...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 7 resmi maçın 6'sı "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 12 maçın sadece 1'ini Neman kazanabildi, yalnızca 2'sinde Zhodino'ya gol atabildi.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Zhodino galibiyeti" oldu!

%31'lik kesim son 6 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen deplasman ekibinden 3 puan bekliyor.

%14'lük kesim ise daha garantiye gitmiş ve kuponlarına "0,2 Çifte Şans tercihini eklemiş.

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...

Formda Zhodino, düşüşteki Nemana konuk oluyor iddaada galibiyetlerine...

Gözlerimizin pası silinsin! Karşınızda Lewandowski...

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