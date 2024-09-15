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Formda Beşiktaş, Şenol Güneşli Trabzonspor'a konuk oluyor! Takımların 11'leri netleşti

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#Beşiktaş#Trabzonspor#Süper Lig
Formda Beşiktaş, Şenol Güneşli Trabzonspora konuk oluyor Takımların 11leri netleşti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 07:00

Sezona 3’te 3 yaparak başlayan Kartal, henüz galibiyeti bulunmayan Fırtına’ya konuk olacak. Karadeniz ekibine 11 yıl aradan sonra dönerek 5. kez takımın başına geçen Şenol Güneş, ilk maçında, iki kez şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş’a rakip olacak. Yeni transferleriyle dikkat çeken iki ekibin mücadelesi 20.00’de başlayacak.

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Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk dev maçında Trabzonspor, Papara Park’ta Beşiktaş’ı konuk edecek. Hakem Ali Şansalan’ın yöneteceği maç 20.00’de başlayacak. Bu sezon henüz 2 maç oynayan ve ikisinde de berabere kalan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Şenol Güneş’le çıkacağı ilk maçta galip gelerek kötü gidişe ‘dur’ deme amacında. Sezona 3’te 3 yaparak başlayan, Avrupa’da da yoluna doludizgin giden Beşiktaş ise başarılı form grafiğini sürdürme amacında.

BANZA VE MARiO iLK 11’DE

Trabzonspor’a 11 yıl aradan sonra dönerek 5. kez takımın başına geçen Şenol Güneş, ilk maçında, daha önce 2 kez şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş’a rakip olacak. Bordo mavili ekipte sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Enis Destan görev yapamayacak. Teknik direktör Şenol Güneş’in yeni transferlerden Simon Banza’ya ilk 11’de şans vermesi bekleniyor. Beşiktaş’ta ise sakat olan Necip Uysal dışında eksik bulunmuyor. Siyah beyazlılarda da yeni transfer Joao Mario bugün ilk 11’de görev alacağı öğrenildi.

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Formda Beşiktaş, Şenol Güneşli Trabzonspora konuk oluyor Takımların 11leri netleşti

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#Beşiktaş#Trabzonspor#Süper Lig

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