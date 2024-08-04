Forması EURO 2024'e damga vurmuştu! Depremzedeler için açık artırmayla satacak

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Almanya’da yaşayan Abdullah Akgün, bir otomobil firmasında satış danışmanlığı yapıyor. Dört büyüklerin sürekli bir birleriyle tartışma yaşamasından dolayı, futbolda da birlik ve beraberliğin olması gerektiğine dikkat çekmek için ay-yıldızlı formada dört büyüklerin armalarını yan yana diktirdi.

6 Şubat depreminde yardım için Türkiye’ye gelen Akgün, depremzedelerden çok etkilendiği için sosyal medyada da gündem olan formasını açık artırmayla satıp bütün gelirini depremzedelere bağışlayacak.

‘ORADAKİ DURUMU GÖRDÜK’



Trabzonspor-Ruzomberok maçına sırtında bu forma ile giden ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor'un renklerinin olduğu özel hazırlanmış forma ile tribünde yer alan Akgün büyük ilgi gördü. Sıra dışı bir futbolsever olan Abdullah Akgün, ”Tabii Anadolu takımları da her zaman başımızın tacı ama Türkiye'de dört büyüklerin Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarında, milli takımın maçlarında birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Avrupa maçlarındaki hedefimiz kupa ve kupalar almak. Bunu birbirimize destek olarak sağlayabiliriz. Birlik ve beraberlik olsun diye böyle bir formayı yapmaya karar verdim. 6 Şubat'ta olan depremde bir hafta sonra biz Almanya'dan 6 arkadaş büyük bir maddi destekle yola çıktık. Toplamda yaklaşık 100 bin Euro maddi katkısıyla deprem bölgesinde gittik. Oradaki durumu gördük. Bu bizi bayağı etkiledi. Tabi Türkiye’yi, dünyayı ve bütün Müslüman insanları etkilediği gibi bizi de çok etkiledi” diye konuştu.

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‘YETKİLİLER HOŞ KARŞILAR, YARDIMCI OLUR, İMZALARI ÜZERİNE ATAR’



Formayı kulüp başkanlarına ve futbolculara imzalama konusunda yardım istediğini ifade eden Akgün, “Herkesten Allah razı olsun, büyük bir ilgi var. Teşekkürler, birlik beraberliği bunu tekrar yaptığımın ispatını karşılığını aldığımdan dolayı şöyle bir düşüncem var. Bu formayı yetkili başkanlara, futbolculara imzalatıp daha da değerlendirip bir açık artırmayla satmayı düşünüyorum. Bütün gelirleri deprem bölgesine ya kendim ya da sizin aracılığınızla, sizlerin yönlendirebileceği direkt şahıslara bağışlamak istiyorum. Hedefimde bu var. İnşallah bunu yetkililer hoş karşılar, yardımcı olur ve imzaları üzerine atar. Yetkililer sizlerin tarafından da takip edilip de o miktarı veya miktarları deprem bölgesinde yardım edebilirsek ne mutlu bize” dedi.

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‘FANATİKLİĞİ BİR KÖŞEYE BIRAKIP DA BİRLİK BERABERLİK İÇERİSİNDE OLALIM’



Türkiye forması altında bütün takımların birlik beraberlik içerisinde olması gerektiğini belirten Akgün, “Bu formayı yaptığımız zaman burada yanlış anlaşılmalar oldu. Tepkiler de var tabii ki. Lütfen şunu rica ediyorum. Burada sen benim takımımı öbür takımın yanına neden koydun? Veya bir yıldız fazla bir yıldız az fanatikliğe girmeyelim. Buradaki amacımız sadece benim sırtımda yaptığım ay-yıldız için yani kendim için değil Türkiye için. Biz sırtımızda Türkiye forması taşırken önümüzde de bütün takımlar sıralayamıyorum. Bu dört büyükler dediğimiz takımlar birlik beraberlik içerisinde olup destek amaçlı, bir tasarım olarak dile getirmek istedim. Yorumlar yüzde 95'i iyi, yüzde 5'i negatifler de var. Lütfen fanatikliği bir köşeye bırakıp da birlik beraberlik içerisinde olalım. Nasıl depremin zamanında sen ben yoktu hep birlikte sahadaydık. Hep beraber bütün taraftarlar iç içe oturduk. Fenerbahçe Trabzonspor beraber oturdu. Galatasaray Beşiktaş ve Galatasaray Fenerbahçe beraber bayrak salladılar yan yanaydı. Lütfen bunu tekrar böyle bir duruma getirelim. Ligimiz de yeni başlıyor ve Avrupa'da da iyi başladık. Bizim göğsümüz Türkiye olarak kabarsın şahıs olarak değil de genel olarak bakarsak İnşallah güzel bir yolda devam edeceğiz” dedi.