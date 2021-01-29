Ford, RLCS X Winter Major'lere Sunum Sponsoru Oldu
Psyonix Studios, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile RLCS X Winter Major’lerinin sunum sponsoru olan Ford’u duyurdu.
Sponsorluğun finansal detayları belli olmasa da, iki markanın önümüzdeki günlerde çok farklı birlikteliklere imza attığını görebiliriz. Psyonix’in yaptığı açıklamaya göre Ford markasını RLCS ile ilgili içeriklerde, yayınlarda ve bazı “oyun-içi sürprizlerde” görmemiz mümkün. 5 Şubat’ta gerçekleşecek mücadelenin adı ise “RLCS X Winter Major Driven By Ford.” olarak belirlendi bile.
Ford Motor Company’nin, espor ile son ilişkisi ise 2019 yılında kurdukları Avrupa merkezli espor yarış takımı Fordzilla olmuştu.
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