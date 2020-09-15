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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 10:31 | Son Güncelleme:

Forbes açıkladı! En fazla kazanan futbolcu Lionel Messi...

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İspanya ekibi Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, 126 milyon dolarla 2020 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Messi'nin ardından İtalya ekibi Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 117 milyon dolar kazancıyla ikinciliği elde etti.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında görev yapan Brezilyalı Neymar, 96 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.

Forbes açıkladı En fazla kazanan futbolcu Lionel Messi...

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu (dolar cinsinden) şöyle:

Lionel Messi - Barcelona - 126 milyon
Cristiano Ronaldo - Juventus - 117 milyon
Neymar - PSG - 96 milyon
Kylian Mbappe - PSG - 42 milyon
Muhammed Salah - Liverpool - 37 milyon
Paul Pogba - Manchester United - 34 milyon
Antoine Griezmann - Barcelona - 33 milyon
Gareth Bale - Real Madrid - 29 milyon
Robert Lewandowski - Bayern Münih - 28 milyon
David De Gea - Manchester United - 27 milyon

Forbes açıkladı En fazla kazanan futbolcu Lionel Messi...

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