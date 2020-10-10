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Haber Giriş: 10.10.2020 - 13:58 | Son Güncelleme:

For Honor Yeni Nesilde Oynanabilecek

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For Honor Yeni Nesilde Oynanabilecek
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Ubisoft, yaptığı bir açıklamayla For Honor’a gelen son güncellemeyle oyunun yeni nesil konsollarda da oynanabilir olacağını belirtti.

Xbox Series S’te 1080p, PlayStation 5 ve Xbox Series X’te ise 4K çözünürlükte oynanabilecek. For Honor’ın gelecek sezonuyla birlikte Aralık ayında oyun yeni nesil konsollarda 60 FPS de oynanabilecek.

Bunların yanı sıra Ubisoft bilgisayar oyuncuları için bir turnuva duyurdu. Dominion Series, 24 Ekim’de Kuzey Amerika ve Avrupa’da gerçekleşecek. Toplam ödül havuzu 35,000 dolar. Aşamalar her bölge için ayrı ayrı Açık Elemeler, Elemeler, Son Şans Elemeleri ve Finaller şeklinde olacak.

Amerika ve Avrupa’da yaşayan katılımcılar turnuvaya Battlefy üzerinden katılım sağlayabilir.

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