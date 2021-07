For Honor, bu hafta sonu ücretsiz

Eğer bu hafta sonu oynamak için elinizde güzel bir oyun kalmadıysa Ubisoft yarımınıza koştu. For Honor, konsol ve PC oyuncuları için bu hafta sonu boyunca ücretsiz.

Ubisoft, bu hafta sonu her platformdan oyuncuya For Honor oynaması için imkân sunuyor. Önümüzdeki hafta sonu For Honor, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, ve PC platformlarında ücretsiz oynanabilecek. Oyunun Steam’de 135 TL fiyata sahip Standard Edition versiyonu bir hafta sonu boyunca ücretsiz oynamaya açık olacak. Ancak bu fırsattan faydalanmak için PlayStation Plus üyeliğinizin olması gerekiyor.

Eğer For Honor’a sahip olmak isterseniz oyunun farklı versiyonları yaklaşık 67,99-449,00 TL değeri arasında. PC, Xbox ve PlayStation platformlarından herhangi birinde oyunu oynayabilirsiniz.