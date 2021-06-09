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"Fonseca Fenerbahçe için doğru isim olabilir, İtalya tıkır tıkır ama..." | Hadi Ben Kaçtım
Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda karar nasıl verilecek? EURO 2020'deki rakibimiz İtalya'nın son durumu ne? Tüm detayların konuşulduğu Hadi Ben Kaçtım özel bölümü sizlerle.
EURO 2020'deki ilk rakibimiz İtalya'da Roberto Mancini ile neler değişti, Fenerbahçe'de Benitez ve Fonseca doğru profiller mi, Fatih Terim'den yeni sezon hamlesi... ve daha fazlası Okay Karacan'ın yorumlarıyla Hadi Ben Kaçtım'da.
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