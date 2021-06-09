"Fonseca Fenerbahçe için doğru isim olabilir, İtalya tıkır tıkır ama..." | Hadi Ben Kaçtım

EURO 2020'deki ilk rakibimiz İtalya'da Roberto Mancini ile neler değişti, Fenerbahçe'de Benitez ve Fonseca doğru profiller mi, Fatih Terim'den yeni sezon hamlesi... ve daha fazlası Okay Karacan'ın yorumlarıyla Hadi Ben Kaçtım'da.

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