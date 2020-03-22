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Futbol
İHA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 12:54,Son Güncelleme:/

Fode Koita: "Allah yardımcımız olsun"

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Fode Koita: "Allah yardımcımız olsun"
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Kasımpaşa’nın Fransız forveti Fode Koita, korona virüsün yayılmasını önleme adına İHA aracılığıyla ‘Evde kal’ çağrısı yaptı.

Kasımpaşa’nın golcü futbolcusu Fode Koita, korona virüsten korunma amacıyla vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Lacivert-beyazlı oyuncu, virüsün daha da yayılmaması için herkesin evinde kalması gerektiğine vurgu yaptı.

Koita’nın İHA aracılığıyla gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Bu zor dönemde herkese evinde kalmasını ve güvende olmasını tavsiye ediyorum. Bu virüse karşı hep birlikte savaşabiliriz. Allah hepimize yardımcı olsun."

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