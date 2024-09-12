Fodé Ballo-Touré kimdir, nereli, kaç yaşında? Fodé Ballo-Touré kariyeri ve biyografisi

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Fodé Ballo-Touré, savunma pozisyonunda oynayan Senegalli futbolcudur. Futbol kariyerine Paris Saint-Germain'in altyapısında başlayan Ballo-Touré, Lille ve Monaco gibi takımlarda forma giymiştir. Şu anda Milan'da oynamaktadır. Fransa'nın genç millî takımlarında görev almasına rağmen Senegal millî takımını seçmiştir. Peki, Fodé Ballo-Touré kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

FODÉ BALLO-TOURÉ KİMDİR?

Fodé Ballo-Touré, 3 Ocak 1997 tarihinde Fransa'nın Conflans-Sainte-Honorine kentinde doğmuştur. Senegal asıllı olan futbolcu, savunmada görev yapmaktadır. Fransa alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2021 yılında Senegal millî takımını seçmiştir.

FODÉ BALLO-TOURÉ KARİYERİ

Ballo-Touré, kariyerine Paris Saint-Germain'in altyapısında başlamış, ardından Lille ve Monaco'da oynamıştır. 2021 yılında İtalya'nın Milan takımına transfer olmuştur. 2023-2024 sezonunda Fulham'a kiralanmıştır. Ayrıca, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal millî takımının bir parçasıdır.