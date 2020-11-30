FNATIC oyuncusu KRIMZ, VAC banı yedi

Dünyanın en başarılı espor organizasyonlarından FNATIC’in CS:GO takımı oyuncularından Freddy “KRIMZ” Johansson, Valve Anti-Cheat (VAC) sistemiyle banlandı. VAC tarafından işlemin uygulandığı İsveçli 26 yaşındaki profesyonel oyuncunun iki büyük turnuva kazanmış bir isim. FNATIC, Freddy “KRIMZ” Johansson ile birlikte ESL One: Katowice 2015 ve ESL One: Cologne 2015 turnuvalarında birinci olmuştu. Bunun yanı sıra KRIMZ, 2013'ten bu yana neredeyse 20 büyük LAN etkinliğinde zafer kazanmış bir oyuncu.

Johansson’un fury kullanıcı isimli Steam hesabına girildiğinde kullanıcının VAC tarafından banlandığı bilgisi yer alıyor. Profesyonel oyuncunun Valve hile sistemi tarafından neden ban yediğinin sebebi ise hâlâ bilinmiyor.

Johansson’ın banlanmasının sebebi olarak VAC sisteminde meydana gelen bir hata olduğu tahmin ediliyor. En iyi CS:GO oyuncularından biri sayılan KRIMZ, profesyonel olarak FNATIC için 5 seneden uzun bir süredir oynuyor.

İsveçli oyuncu Steam üzerinden ban yemiş görünse de FACEIT’teki hesabında böyle bir durum söz konusu değil. Bu da sorunun VAC’ın kendi içinde kaynaklanan bir hatanın sebep olması ihtimalini yükseltiyor.

Ancak bu senaryonun tersi doğru olduğu ve hile durumum CS:GO için geçerli olması durumunda bu KRIMZ’in profesyonel CS:GO kariyerinde büyük bir sorun olacaktır. Bu durumda CS:GO sahnesinde büyük yankı uyandıracak bir skandal yaşanmış olacaktır.