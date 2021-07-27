Fnatic JW'yu Yedeğe Çekti, Takım Uluslararası Bir Çizgiye Geçebilir

Organizasyon, kalan oyuncuların arasından gönderilecek olanlar olup olmadığıyla ilgili bir yorumda bulunmazken JW ve Golden'ın yerine gelebilecek oyuncularla ilgili bir bilgi de henüz paylaşılmış değil.

Takımın aldığı yıkıcı sonuçlar bu değişimin en önemli sebebi olarak gösteriliyor. Yılın başından bu yana birçok etkinliğe ilk sırada veya çok erken safhalarda havlu atan Fnatic, tarihindeki en düşük sıralamalardan birine sahip. HLTV.org takım sıralamasında 38. sırada olan Fnatic, bundan daha kötü bir sıralamayı sadece 2016 yılındaki kısa bir geçiş dönemi sırasında görmüştü.

Takım direktörü ve baş koç Andreas "Samuelsson" Samuelsson, altı haftalık bir değerlendirme sürecinin sonunda takımın kötü gidişatına dur demenin yolunun uluslararası bir kadroya geçiş olduğunda karar kıldıklarını belirtti. JW'nun Fnatic ile olan kontratı 2022'nin başlarında bitecek. KRIMZ ile beraber aşağı yukarı aynı zamanlarda, 2019'un başında üçer yıllık kontrat imzalayan oyuncu böylece kontrat sonrasında farklı planlarla karşımızda olabilir. Yaptığı kısa açıklamada bundan daha farklı ne yapabileceğini düşündüğünü, seçeneklere açık olduğunu ve VALORANT'a geçiş yapabileceğini de belirten oyuncu şimdilik net bir karar vermiş değil.

JW, kulüp tarihindeki en uzun süreli oyuncu konumunda. 7 yıldan uzun bir süredir Fnatic formasıyla izlediğimiz başarılı oyuncu, takımın CSGO mirasında da büyük pay sahibi. 2013-2021 yılları arasında ilk altı Major etkinliğin üçünü Fnatic ile kazanan 26 yaşındaki JW, organizasyondaki süresi boyunca 20'den fazla kupa kaldırdı.