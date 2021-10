fnatic, Jackinho’yu yedeğe çekti

Fnatic, Jack "⁠Jackinho⁠" Ström’un CS:GO takımının aktif kadrosundan çıkarılarak yedeğe çekildiği söylendi. Jackinho, fnatic’e ilk girdiğinde tercih ettiği rol APW oyuncusu olmamsın rağmen bu yönde ilerleyemediği için inişli çıkışlı bir başlangıç yaşadı. Jesper "JW" Wecksell ve ekibin geri kalan üyeleri de bu değişikliğe zamanla uyum sağladı. Sonunda Jackinho’ya APW rolü verildi ancak takımdaki yerinin çok geç oturması onu adapte olmaktan alıkoydu.

fnatic, cs_summit 7’de ikinci olarak bu seneye iyi bir başlangıç yapmıştı. Jackinho, IEM Katowice Play-In ve ESL Pro League Season 13’de ise 13-16 ve 17-20. sırada bitirerek 0.90 rating elde etti. Oyuncunun rating’i Flashpoint 3’te 0.97’ye, IEM Summer’da 1.00’a yükseldi. Ancak takım sıralamada 13-16 bandından bir türlü yukarı çıkamadı.

Şu an için fnatic, IEM Winter Open Qualifier 1 için Jackinho yerine Movistar Riders’ın yedeğe çekilen oyuncusu Owen "⁠smooya⁠" Butterfield’ı kadroya dâhil ediyor.

fnatic’in kadrosu şu şekilde:

Freddy "⁠KRIMZ⁠" Johansson

Ludvig "⁠Brollan⁠" Brolin

Alex "⁠ALEX⁠" McMeekin

William "⁠mezii⁠" Merriman

Owen "⁠smooya⁠" Butterfield (Jackinho yerine)

Jamie "⁠keita⁠" Hall (coach)

Jack "⁠Jackinho⁠" Ström Mattsson (yedek)

CSGO Roster Update: @Jackinhocs has been moved to the substitute roster. We want to thank Jack for his plays and performance this last year.



In the coming months, we'll explore new options for our AWP role and build further towards the results we expect and want. pic.twitter.com/LalQ6rDZsX