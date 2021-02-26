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Futbol
Haber Giriş: 26.02.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Floyd Mayweather'ın doğum günü tatili çok konuşuldu!

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Floyd Mayweather'ın doğum günü tatili çok konuşuldu!
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Dünyanın en çok para kazanan boksörlerinden olan Floyd Mayqeather'ın 44. yaş günü kutlaması çok konuşuldu.

Emekli boksör Floyd Mayweather, 44. yaş gününü Karayipler'de bulunan ada ülkelerinden biri olan Aruba'da geçirdi. İngiliz sevgilisi Anna Monroe ile doğum günü için Aruba'yı tercih eden Mayweather, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarda yeni yaşına flamingoları besleyerek girdiğini ifade etti.

Mayweather'ın sevgilisi Anna Monroe da doğum günü kaçamaklarından çok sayıdan fotoğraf paylaştı.

Floyd Mayweatherın doğum günü tatili çok konuşuldu

Floyd Mayweatherın doğum günü tatili çok konuşuldu


Floyd Mayweatherın doğum günü tatili çok konuşuldu

Floyd Mayweatherın doğum günü tatili çok konuşuldu

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