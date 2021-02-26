Floyd Mayweather'ın doğum günü tatili çok konuşuldu!

Emekli boksör Floyd Mayweather, 44. yaş gününü Karayipler'de bulunan ada ülkelerinden biri olan Aruba'da geçirdi. İngiliz sevgilisi Anna Monroe ile doğum günü için Aruba'yı tercih eden Mayweather, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarda yeni yaşına flamingoları besleyerek girdiğini ifade etti.

Mayweather'ın sevgilisi Anna Monroe da doğum günü kaçamaklarından çok sayıdan fotoğraf paylaştı.







250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...