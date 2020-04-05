Floyd Mayweather'a 20 günde 3. kötü haber!

Spor Arena Dış Haber | TMZ'nin haberine göre Mayweather'ın 19 yaşındaki kızı Iyanna(Yaya) Mayweather, YoungBoy Never Broke Again olarak bilinen rapçi sevgilisi Kentrell DeSean Gaulden'ın çocuğunun annesi ve eski sevgilisiyle kavgaya karıştı. Kavga sırasında Lapattra Lashai Jacobs'u bıçaklayan Iyanna Mayweather gözaltına alındı.

Lapattra Lashai Jacobs'un ambulansla olay yerinden hastaneye götürüldüğü ve ameliyat edildiğinin belirtildiği haberde Iyanna Mayweather'ın cinayete teşebbüs suçundan mahkemeye çıkacağı ifade edildi. Ameliyat olan Lapattra Lashai Jacobs'un ölüm tehlikesinin ise olmadığı açıklandı.

20 GÜNDE MAYWEATHER'I SARSAN HABERLER!

Kızının bu olayıyla birlikte Floyd Mayweather, son 20 günde üçüncü kez şok bir haber almış oldu. ilk olarak 11 Mart’ta eski sevgilisi ve üç çocuğunun annesi Josie Harris’in Kaliforniya'da arabasında ölü bulunması ile sarsılan Mayweather, 18 Mart’ta ise amcası ve aynı zamanda antrenörü olan Roger Mayweather’ın hayatını kaybettiğini öğrenmişti.