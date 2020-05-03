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Futbol
Haber Giriş: 03.05.2020 - 09:23,Son Güncelleme:

Florya'da Corona virüsü seferberliği

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Florya'da Corona virüsü seferberliği
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Liglerin kaldığı yerden devam etme ihtimali belirince, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde hummalı bir çalışma başladı. Tüm bölümler dezenfekte ediliyor, her yer sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenleniyor.

Süper Lig’in son 8 haftasının Haziran ortasında kaldığı yerden devam etme ihtimalinin belirmesi üzerine, Galatasaray’da hummalı bir çalışma başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri, olası bir toplu antrenman programı için yeniden düzenleniyor.

Üzerinde en hassasiyetle durulan konulardan biri sosyal mesafe. Futbolcuların birbiriyle teması en düşük seviyeye indirmek için soyunma odaları ve koridorlarda bazı değişiklikler yapılıyor. Ayrıca tesislerdeki tüm bölümler; sahalardan odalara, tuvaletlerden yemekhanelere kadar her yerde detaylı dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. (Fanatik)

Floryada Corona virüsü seferberliği

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