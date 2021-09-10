Florya'da barış! Galatasaray'da Marcao, Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'ın Giresun ile deplasmanda oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu’na kafa atıp yumrukladığı için PFDK’dan 8 maç ceza alan, sarı kırmızılıların da kadro dışı bırakıp 150 bin Euro para cezası verdiği Marcao, Kerem’den tüm takım önünde özür diledi.

Geçtiğimiz günlerde özel bir görüşmede pişman olduğunu dile getiren teknik direktör Fatih Terim’den özür dileyen, Avrupa Ligi kadrosuna alınırken geçen hafta Farul ile oynanan hazırlık maçında da şans bulan Brezilyalı futbolcu, Fatih Terim’in sorunu aile içinde çözme gayesiyle yaptığı girişimler sonucu Kerem’le dün barıştı. İki futbolcu antrenman öncesi el sıkışıp sarılıp barıştı.

Hadiseler yaşanabilir ama dozu olmalı

Teknik direktör Fatih Terim barışma öncesinde takımına yaptığı konuşmada, futbolda benzer olayların yaşanabileceğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu kadar genç bir grubun istemediği bazı yükselişiler, sinirsel hareketler, münakaşalar, hatta bazen kavgaya varan hadiseler yaşayabilir. Antrenmanda, soyunma odasında, koridorda olabilir ama bir dozu, tadı, makul tarafı olmalıdır. Marcao ile Kerem arasındaki olay maalesef sahada yaşanmıştır. Marcao da bu işin doğru olmadığını dile getirdi. Odamdaki özrünü burada, sahanın içinde ve hepinizin içinde dilemesini istedim.”

Olmaması gereken bir hareketti

Marcao da “İlk başta Kerem kardeşimden sonra da hepinizden özür diliyorum” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “İnanılmaz pişmanım. Yapmamam gereken ve hiç istemediğim bir davranışı gösterdim. Kerem kardeşimden, takım arkadaşlarımdan, Fatih hocamdan, yardımcılarından ve bütün ekipten özür diliyorum. Tasvip etmediğim, olmaması gereken bir hareketti. Konuşulacak bir şey yok. Yüzde 100 ben suçluyum. Bir kere daha herkesin önünde Kerem kardeşimden özür dilemek istiyorum.” Daha sonra Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı ekibin önünde sarılarak barıştı.