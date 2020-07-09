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GeriFutbol Florin Andone, Galatasaray doktoru tarafından ameliyat edildi!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 15:12,Son Güncelleme:

Florin Andone, Galatasaray doktoru tarafından ameliyat edildi!

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Florin Andone, Galatasaray doktoru tarafından ameliyat edildi!
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Galatasaray’ın Süper Lig’in 27’nci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada ön çapraz ve yan bağları kopan Florin Andone, ameliyat edildi.

Ligde Galatasaray’ın Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanıp oyundan çıkan ve ön çapraz ile yan bağlarının koptuğu belirlenen Rumen golcü Florin Andone, operasyon geçirdi.

Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi biten ve İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’ın futbolcusu olan Andone, rehabilitasyon dönemini Galatasaray’da geçirdi.

27 yaşındaki oyuncu, ameliyatı konusunda İngiliz kulübünün ve kendisinin isteği doğrultusunda bugün ameliyat oldu. 

Galatasaray Kulüp doktoru Yener İnce ve ekibinin ameliyat ettiği Andone, tedavisinin bitmesiyle takımına dönecek.

 

Florin Andone, Galatasaray doktoru tarafından ameliyat edildi

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