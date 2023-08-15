Florentino Perez'den imza töreninde Arda Güler açıklaması

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Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kepa Arrizabalaga'nın imza töreninde konuşurken geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat olan milli oyuncumuz Arda Güler için özel bir parantez açtı.

ARDA GÜLER MESAJI

Kaleci Courtois'nın yaşadığı sakatlığın ardından Chelsea'dan kiralanan Kepa Arrizabalaga için Real Madrid bir imza töreni düzenledi.

Törende konuşan Real Madrid başkanı Florentino Perez; sakatlanan Courtois, Militao ve Arda Güler'e seslendi.Perez mesajında, "Sevgili Thibaut Courtois, sevgili Eder Militao, buradan size sevgimizi iletmek istiyorum. Ayrıca başarılarının devamını dilediğimiz genç Arda Güler'de özel bir sevgi mesajı göndermek istiyorum. Seni bekliyoruz ve çok yakında yanımıza döneceğini biliyorum" dedi.

Öte yandan Real Madrid'e 1 seneliğine kiralanan Kepa da "Thibaut, Eder ve Arda'ya mesaj göndermek istiyorum. Onlara acil şifalar diliyorum. Sakatlıklar kariyerlerimizin en zor kısmı" diye konuştu.

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ARDA GÜLER AMELİYAT OLDU

Dizinden sakatlığı bulunan Arda Güler için geçtiğimiz günlerde ameliyat kararı alınmıştı. Madrid ekibi, dün milli yıldızın ameliyat olduğunu resmi siteden duyurmuştu.

Real Madrid'in açıklaması şu şekildeydi;

Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler, önümüzdeki günlerde iyileşme sürecine başlayacak.