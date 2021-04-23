Florentino Perez: 'Sanki atom bombası attık!'

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, 6 İngiliz kulübünün tamamının çekilmesi nedeniyle tehlikeye giren Avrupa Süper Ligi’ni kurmakta kararlı olduklarını belirtip, UEFA’da kendilerine karşı acımasız bir kampanya başlatıldığını savundu. Perez, “Yalan söylediler. Yerel liglerin sona ereceği söylendi. Bu yalanları yayanların kaybetmek istemedikleri ayrıcalıkları var. UEFA’nın gösterisi beni şaşırttı, sanki atom bombası attık. UEFA Başkanı’nın bu kadar saldırgan olduğunu hiç görmedim. Sanki birini öldürmüşüz gibi tehditler ve hakaretler.... Bizi öldürdüler” dedi.

Hiçbir kulüp resmen ayrılmadı

Avrupa Süper Ligi’nin 12 kurucu üyesinden hiçbirinin resmi olarak bu girişimden çıkmadığına dikkat çeken Perez, “Proje beklemede. Juventus ve Milan ayrılmadı. Belki biraz değiştirebiliriz. İngiltere ve İspanya’dan en büyük 4 takım girer. Önemli olan büyüklerin oynaması, böylece çocuklar bu maçları izleyecek, 12 kulüp arasında bağlayıcı bir sözleşme imzaladık. Kimse projeden ayrılma bedeli ödemedi. Eğer bu formatı kullanmazsak yazık olur” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'den bir takım almak çok zor

Avrupa Süper Ligi’ne başka takımları da alabileceklerini belirten Perez, “Kimsenin izlemediği maçlar var. Taraftarın ilgisini çekecek, Federer-Nadal gibi maçlar yapmalıyız. Türkiye gibi küçük bir ligden bir takımı Süper Lig’e getirmek zor. Çünkü büyük kulüplerin getireceği parayı getirmeyecekler. Rekabet olmayan maçlar, para kazandırmaz. Süper Lig ölmedi, hayatta. Sadece askıya aldık. Ben gerçekten başka çözüm olmadığını düşünüyorum” diye konuştu

Ceferin'den Perez'e yanıt

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kendisini sert sözlerle eleştiren Real Madrid Başkanı Florentino Perez’e yanıt verdi. Ceferin, “Dediklerine itaat eden, onu dinleyen ve düşündüklerini gerçekleştiren bir başkan istiyor. Ben futbol için iyi olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum” dedi. Ceferin, Avrupa Süper Ligi oluşumunda yer alan ve Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselen takımların ihraç edilme ihtimallerini de değerlendirerek, “Küçük bir ihtimal var ancak sezon devam ediyor. Bu maçlar oynanmazsa yayıncılar bize dava açabilir” diye konuştu.

Laporta: Avrupa Süper Ligi bir zorunluluk

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasının ekonomik açıdan ‘bir zorunluluk’ olduğunu söyledi. Laporta, “Avrupa Süper Ligi bir zorunluluk ama son sözü kulübümüzün üyeleri söyleyecek” dedi. La Liga Başkanı Javier Tebas ise Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in “Süper Lig projesi beklemede” açıklamasına da tepki göstererek; “6 İngiliz kulübü ve Almanlar asla böyle bir turnuvada yer almayacaklar. Avrupa Süper Ligi öldü” cevabını verdi.

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