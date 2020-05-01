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GeriFutbol Florent Balmont 40 yaşında futbolu bıraktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.05.2020 - 12:18,Son Güncelleme:

Florent Balmont 40 yaşında futbolu bıraktı

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Florent Balmont 40 yaşında futbolu bıraktı
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Dijon'da forma giyen Florent Balmont, 40 yaşında futbol bıraktı.

Instagram hesabından açıklama yapan Fransız oyuncu, "Emekliliğimi mayıs sonununda oynadığım son maçın ardından açıklamayı düşünüyordum ama gelişen olaylar aynısını düşünmüyor. Kariyerim sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

Balmont, kariyerinde 615 maça çıktı ve 21 gol attı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önce ertelenen Ligue 1'de, daha sonra kalan maçlar oynanmadan sezonun tamamlandığı açıklanmıştı.

Florent Balmont 40 yaşında futbolu bıraktı

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