Flavio: Giresunspor hak ettiği yerde değil

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni projelerde başvuru süreci için geri sayım Taksitler 436 TLden başlıyorYeni projelerde başvuru süreci için geri sayım! Taksitler 436 TL'den başlıyor#Toki
Gecenin mucizesi, Türkiyenin kahramanı OzolsGecenin mucizesi, Türkiye'nin kahramanı Ozols!#Robert Ozols
14 yıldır tek başına yaşıyor14 yıldır tek başına yaşıyor! #Küresel Isınma
Gözler komşuda, oylar sandıkta Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilirGözler komşuda, oylar sandıkta! Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilir #Bulgaristan
Bir cani yetiştirmek istemiyorsanızBir cani yetiştirmek istemiyorsanız#Başak Cengiz
Bakan açıkladı... Tamamen yerli ve milli Kısa sürede raylardaBakan açıkladı... Tamamen yerli ve milli! Kısa sürede raylarda#Adil Karaismailoğlu
Aşı karşıtı doktordan akılalmaz öneri... TikTokta tarif verdi... Yüz binlerce kişi izlediAşı karşıtı doktordan akılalmaz öneri... TikTok'ta tarif verdi... Yüz binlerce kişi izledi!#ABD
Modern flörtün kuralları yeniden yazılıyor | Erkekler ilk buluşmada hesabı ödemeli miModern flörtün kuralları yeniden yazılıyor | Erkekler ilk buluşmada hesabı ödemeli mi?#Kadın Erkek İlişkileri
ABD şokta FBI hacklendi... İtiraf gibi açıklamaABD şokta! FBI hack'lendi... İtiraf gibi açıklama#ABD
Caner Erkin için çarpıcı sözler Oyundan çıktıktan sonra...Caner Erkin için çarpıcı sözler! Oyundan çıktıktan sonra...#Türkiye-Cebelitarık
Bakan Özer duyurdu Ehliyet sınavında bir ilk Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavında bir ilk#Ehliyet
Demet Şener aynı oteldeDemet Şener aynı otelde#Demet Şener
Esenyurt’ta hayalleri kâbusa döndü Ortalık fena karıştıEsenyurt’ta hayalleri kâbusa döndü! Ortalık fena karıştı#İstanbul
Türeci ve Şahin açıklamıştı... İşte sır gibi saklanan yeni korona planıTüreci ve Şahin açıklamıştı... İşte sır gibi saklanan yeni korona planı!#Koronavirüs
Tan Taşçıya helal olsunTan Taşçı'ya helal olsun! #Magazin Konseyi
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Flavio: Giresunspor hak ettiği yerde değil

#Giresunspor#Flavio#Süper Lig
Flavio: Giresunspor hak ettiği yerde değil

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un başarılı oyuncusu Flavio Medeiros Da Silva, takımın ligde hak ettiği yerde olmadığını, üst sıralara çıkmak için mücadele vereceklerini söyledi.

Haberin Devamı

Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio, AA muhabirine, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti. İlerleyen haftalarda ise güzel sonuçlar aldıklarını, bunların yanı sıra bazı maçlarda son dakikada yedikleri gollerle kaçan puanlar olduğunu da aktardı.

Flavio, GZT Giresunspor'da oynadığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada bana gelişimim için çok yardımcı oluyorlar. Hala geliştirmemiz gereken şeyler var, özellikle kendi performansım için söylüyorum, daha da iyileştireceğimi düşünüyorum." dedi.

Giresunspor'u daha yukarılara taşımak için transfer olduğunu vurgulayan Flavio, şunları kaydetti:

"Kendi potansiyelimi göstermem için daha fazla süre almam gerekiyor. Geçen yıl Trabzonspor'da çok fazla forma şansı bulamadım, o yüzden sahada biraz daha fazla zaman almaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Ben burada kendi değerimi kanıtlayacağımı düşünüyorum."

Flavio, Giresunspor'un Süper Lig'e çıkmak için çok fazla mücadeleler verdiğini bildiğini ifade ederek, "Ligin ilk yarısını en iyi yerde bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Giresunspor ligde hak ettiği yerde değil, üst sıralara çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Özellikle Yeni Malatyaspor maçı bizim için çok önemli, hedefimiz tamamen üç puan." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresunspor#Flavio#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi

‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi?

#Evlilik Ehliyeti
14 yıldır tek başına yaşıyor Bu son batı ak turnası Omidin hikayesi...

14 yıldır tek başına yaşıyor! Bu son batı ak turnası Omid'in hikayesi...

#Küresel Isınma