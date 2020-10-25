Flashpoint 2 takımları belli oldu

Turnuvanın yayını B Site’ın Londra’da yer alan stüdyosunda Duncan "⁠Thorin⁠" Shields ve Christopher "⁠MonteCristo⁠" Mykles tarafından yapılacak.

Bu turnuva, son zamanlarda kadrosu yenilemeden geçen birkaç takımı bir araya getirecek. Cloud9, tamamı takıma yeni dâhil edilen oyuncu kadrosuyla Flashpoint 2’de yer alacak. Takım koçu Alex "⁠ALEX⁠" McMeekin ile yeni oyunculara sahip MAD Lions, Gen.G, c0ntact, Dignitas, Envy ve MIBR turnuvanın en çok merak edilen ekiplerinden.

Turnuvanın tam kadrosu şöyle:

MAD Lions

Dignitas

Envy

forZe

BIG

fnatic

G

c0ntact

Cloud9

MIBR

pro

OG

Flashpoint’in yetkili isimlerinden Christopher 'MonteCristo' Mykles, yaptığı bir açıklamada 2020'nin en büyük ödül havuzları ile hayranları ve takipçilerinin karşısına çıkmaya hazır olduklarını belirtti. “Bu sene aramızda ilk kez yer alacak BIG ve OG’den yeniden yapılanmaya giden Cloud9’a kadar tüm takımlarımızın nasıl performanslar ortaya çıkaracaklarını görmek için sabırsızlanıyoruz.”