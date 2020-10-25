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Haber Giriş: 25.10.2020 - 13:06 | Son Güncelleme:

Flashpoint 2 takımları belli oldu

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Flashpoint 2 takımları belli oldu
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Flashpoint 2, bu sene Avrupa'da ikamet eden tüm takımlarla çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Turnuva, 10-22 Kasım'da GSL grup aşamasıyla başlayacak. Playofflar ise bir hafta sonra 30 Kasım-6 Aralık arasında gerçekleşecek.

Turnuvanın yayını B Site’ın Londra’da yer alan stüdyosunda Duncan "⁠Thorin⁠" Shields ve Christopher "⁠MonteCristo⁠" Mykles tarafından yapılacak.

Bu turnuva, son zamanlarda kadrosu yenilemeden geçen birkaç takımı bir araya getirecek. Cloud9, tamamı takıma yeni dâhil edilen oyuncu kadrosuyla Flashpoint 2’de yer alacak. Takım koçu Alex "⁠ALEX⁠" McMeekin ile yeni oyunculara sahip MAD Lions, Gen.G, c0ntact, Dignitas, Envy ve MIBR turnuvanın en çok merak edilen ekiplerinden.

Turnuvanın tam kadrosu şöyle:

  • MAD Lions
  • Dignitas
  • Envy
  • forZe
  • BIG
  • fnatic
  • G
  • c0ntact
  • Cloud9
  • MIBR
  • pro
  • OG

Flashpoint’in yetkili isimlerinden Christopher 'MonteCristo' Mykles, yaptığı bir açıklamada 2020'nin en büyük ödül havuzları ile hayranları ve takipçilerinin karşısına çıkmaya hazır olduklarını belirtti. “Bu sene aramızda ilk kez yer alacak BIG ve OG’den yeniden yapılanmaya giden Cloud9’a kadar tüm takımlarımızın nasıl performanslar ortaya çıkaracaklarını görmek için sabırsızlanıyoruz.”

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