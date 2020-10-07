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Haber Giriş: 07.10.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Flashpoint, 1 milyon dolarlık ödül havuzuyla geri dönüyor

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Flashpoint, 1 milyon dolarlık ödül havuzuyla geri dönüyor
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B Site, Inc. tarafından gerçekleştirilen Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) turnuva serisi Flashpoint, grup elemeleriyle 9-22 Kasım tarihleri arasında başlıyor.

Grup elemeleri 9-22 Kasım arasında olan Flashpoint 2’nin finalleri 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında playoff’lar var ve büyük final ise 6 Aralık’ta 12 takımla oynanacak. Takımlar 1 milyon dolarlık ödül havuzu ve AK-47 şeklindeki kupa için yarışacaklar.

Doğrudan davet alan ilk 20'de yer alan 3 ek takımla birlikte turnuvaya davetli takımlar Cloud9, c0ntact Gaming, Dignitas, Envy Gaming, Gen.G, MAD Lions ve MIBR. Geriye kalan iki kişilik slota katılacak takımların seçilmesi içinse bir Avrupa elemesi yapılacak. Elemeler önümüzdeki hafta gerçekleşecek.

Flashpoint 2 maçları korona virüs salgını önlemleri kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Bu yüzden elemelere katılacak takımların internet bağlantısı açısından sıkıntı çekmemesi adına elemeler sadece Avrupa’daki ülkelerde bulunan takımlara açık.

Flashlight 2, Christopher “MonteCristo” Mykles ve Duncan “Thorin” Shields’ın sunumuyla yayınlanacak.

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