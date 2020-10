Flashpoint, 1 milyon dolarlık ödül havuzuyla geri dönüyor

Grup elemeleri 9-22 Kasım arasında olan Flashpoint 2’nin finalleri 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında playoff’lar var ve büyük final ise 6 Aralık’ta 12 takımla oynanacak. Takımlar 1 milyon dolarlık ödül havuzu ve AK-47 şeklindeki kupa için yarışacaklar.

Doğrudan davet alan ilk 20'de yer alan 3 ek takımla birlikte turnuvaya davetli takımlar Cloud9, c0ntact Gaming, Dignitas, Envy Gaming, Gen.G, MAD Lions ve MIBR. Geriye kalan iki kişilik slota katılacak takımların seçilmesi içinse bir Avrupa elemesi yapılacak. Elemeler önümüzdeki hafta gerçekleşecek.

We're excited to announce that #Flashpoint 2 will begin on November 9th! Stay tuned for further updates, including roster additions for our partner teams.



Here are the links for the 2 Open Qualifiers:https://t.co/h6zGgetAgfhttps://t.co/KmUEslrVp4 https://t.co/VAk6nlMSY8