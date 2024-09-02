Galatasaray'ın olay transferinde Napoli tamam, sıra Osimhen'de!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Napoli, sarı-kırmızılıların Osimhen için yaptığı teklifi kabul etti.

Corriere dello Sport'un haberinde ise Galatasaray'ın, oyuncunun 11 milyon euroluk maaşının tamamını ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

İTALYA'YA GİDİYORLAR

A Spor'un haberine göre ise; Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün, Victor Osimhen transferi için Napoli'ye gidiyor.

RMC Sport ise Victor Osimhen'in Galatasaray'ın kiralama teklifine sıcak baktığını yazdı.

OSIMHEN, NAPOLI'DE NASIL KRİZE DÖNÜŞTÜ?

Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı. Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti. Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı.

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Bu gelişmelerin ardından Inter, Lukaku'yu kadrosuna kattı ve Osimhen'i kadro dışı bıraktı.