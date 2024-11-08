Flaş ayrılık iddiası! The Guardian yazdı: 'Mourinho'nun gözü Premier Lig ekibinde'

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UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de cezası sebebiyle karşılaşmayı tribünden takip eden Jose Mourinho için sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

"GÖZÜ PREMIER LİG'DE"

İngiliz The Guardian'ın haberine göre Jose Mourinho, Eddie Howe yönetiminde beklenen çıkışı yapamayan Newcastle United'ın başına geçmek istiyor.

Haberde Jose Mourinho'nun Mart ayında menajerleri aracılığıyla Newcastle United başkanı Yasir al-Rumayyan ile görüştüğü ve devam eden süreçte bağlantıların devam ettiği belirtildi.

Ayrıca haberde Mourinho'nun Premier Lig'de yarım kalan hikayesinin olduğuna inandığı ve kendini o seviyede yeniden kanıtlamak istediği de vurgulandı.

"BENİ FENERBAHÇE'DEN KOPARAMAZSINIZ" DEMİŞTİ

Jose Mourinho, geçtiğimiz haftalarda İngiliz basınına verdiği röportajda; "Premier Lig'de düşmeye oynayan takımlarla ilgilenmiyorum. Evim Londra'da, ailem orada yaşıyor. İngiltere'ye dönecek olursam üst seviye bir takıma dönerim ama 2 yıl boyunca beni Fenerbahçe'den koparamazsınız.' demişti.

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"TÜRKİYE'DEKİ FUTBOL ORTAMINDAN MUTSUZ"

Guardian'daki haberde Jose Mourinho'nun 3-2 kazanılan Trabzonspor maçı sonrası Türk futboluyla ilgili yaptığı açıklamaların altı çizildi ve Portekizli çalıştırıcının bu ortamdan mutlu olmadığı ifade edildi.

Jose Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası şunları söylemişti: isteme karşı oynamak gerçekten çok zor ki bugün de sistemin bir adı vardı: o da Atilla. Tabii ki ben buraya gelmeden önce başkanımızla buluştuğumuzda, sportif direktörümüzle buluştuğumuzda bana bunlar bahsedilmişti. Hatta daha da öncesinde bildiğiniz gibi başka önemli ve saygı duyulası bir Türk kulübüyle de görüşmüştüm. Bunlar bana bahsedilmişti. Ama boyutunu görünce inanamadım. Çünkü gerçekten çok karanlık ve kötü kokuyor diyebilirim. Bana bazı şeyler anlatılmıştı ama tamamı anlatılsaydı buraya gelmezdim.

1 MAÇ CEZA ALDI

Trabzonspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edilen Jose Mourinho, 1 maç ceza aldı.

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EDDIW HOWE'UN KOLTUĞU SALLANTIDA

3 yıl önce Suudi Arabistan sermayesi tarafından satın alınan Newcastle United, teknik direktörlük görevine Eddie Howe'u getirmişti. 138 maçta 1.72 puan ortalaması tutturan Howe'un takımı bu sezon beklenen performansın gerisinde kalmış durumda.

5 maçlık galibiyet hasretinin ardından Arsenal'i mağlup eden Newcastle United, 15 puanla 11. sırada bulunuyor.

The Guardian'ın haberine göre Eddie Howe'un kulüpteki geleceği ciddi şekilde belirsiz. Kulüp, İngiliz teknik adamla yollarını ayırıp görevi Jose Mourinho'ya verebilir.