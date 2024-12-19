Flaş Attila Szalai kararı! Geri mi dönüyor?

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2023 yılında Fenerbahçe'den 12.3 milyon Euro bedelle Hoffenheim'a transfer edilen Attila Szalai ayrılık aşamasında.

Sky DE'de yer alan habere göre; Alman ekibi, performansını yeterli bulmadığı Macar stoper ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Kulüpte beklenen etkiyi yapamadığı belirtilen Szalai'ye uygun bir teklif geldiğinde kolaylık sağlanacağı ve savunma oyuncusuyla devam etmek istemedikleri ileri sürüldü.

YARIM SEZON KİRALANMIŞTI

2023 yılında Fenerbahçe'den 12.3 milyon euroya transfer edilen Macar stoper, Ocak 2024'te yarım sezonluğuna da bir diğer Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'a kiralanmıştı.

SÜRE BULAMIYOR

Kiralıktan döndükten sonra yeni sezonda süre bulamayan Attila Szalai, bu sezon hiçbir maçta şans bulamadı. Takımdan ayrılmaya da sıcak bakan 26 yaşındaki futbolcu, daha fazla oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor.

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DEĞERİ 13 MİLYON EURO DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Szalai, günümüzde 2 milyon euroluk değerle büyük bir düşüş yaşadı. Transfermarkt verilerine göre yıldız isimde 13 milyon euroluk değer kaybı oldu.

FENERBAHÇE TARAFTARI İSTİYOR

Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerde yaptığı kritik müdahalelerle hatırlanan Atilla Szalai için bazı taraftarlar geri dön çağrısı yaptı. Sakatlıklar ve formsuzluklardan ötürü stoper arayışında olan sarı lacivertlilerde kulüp taraftarları Macar savunmacıyı tekrardan kulüpte görmek istediklerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla gösterdi.