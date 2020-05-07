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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 11:27,Son Güncelleme:

Flamengo'ya koronavirüs şoku! Tam 38 kişi pozitif çıktı...

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Flamengo'ya koronavirüs şoku! Tam 38 kişi pozitif çıktı...
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Brezilya Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da 38 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Flamengo Kulübü, futbolcular ve kulüp çalışanları ile aileleri olmak üzere 293 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını duyurdu.

Kulüpte isimleri verilmeyen 3'ü futbolcu 38 kişinin testlerinin pozitif çıktığı ve tamamının semptomsuz seyrettiği belirtildi. Hastalığa yakalananların karantinaya alınacağı ifade edildi.

Hafta başında kulübün masörlerinden 68 yaşındaki Jorge Luiz Domingos, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

 

Flamengoya koronavirüs şoku Tam 38 kişi pozitif çıktı...

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