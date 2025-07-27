Flamengo, Emerson Royal'i resmen açıkladı: Beşiktaş'a transfer göndermesi!

Haberin Devamı

İsmi bir süredir Beşiktaş'la anılan Milan'ın Brezilyalı sağ beki Emerson Royal, Flamengo'ya transfer oldu.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunmacıyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı ve 22 numaralı forma giyeceği duyuruldu.

Gözden Kaçmasın Süper Lig devinden Anthony Martial bombası! Görüşmeler başladı Haberi görüntüle

9 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

İtalya medyasında çıkan iddialara göre Flamengo bu transfer için Milan'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Futbola Atlético Mineiro alt yapısında başlayan Emerson Royal sonrasında Barcelona, Real Betis, Tottenham ve Milan gibi önemli kulüplerin formasını terletmişti.

BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME

Emerson Royal'in transferinin resmileşmesinin ardından Flamengo, Beşiktaş'a bir göndermede bulundu.

Haberin Devamı

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Brezilya'da oynamak > Türkiye'de oynamak" ifadeleri kullanıldı.