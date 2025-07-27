Flamengo, Emerson Royal'i resmen açıkladı: Beşiktaş'a transfer göndermesi!

Güncelleme Tarihi:
İsmi bir süredir Beşiktaş'la anılan Milan'ın Brezilyalı sağ beki Emerson Royal, Flamengo'ya transfer oldu.
Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunmacıyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı ve 22 numaralı forma giyeceği duyuruldu.
9 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER
İtalya medyasında çıkan iddialara göre Flamengo bu transfer için Milan'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Futbola Atlético Mineiro alt yapısında başlayan Emerson Royal sonrasında Barcelona, Real Betis, Tottenham ve Milan gibi önemli kulüplerin formasını terletmişti.
BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME
Emerson Royal'in transferinin resmileşmesinin ardından Flamengo, Beşiktaş'a bir göndermede bulundu.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Brezilya'da oynamak > Türkiye'de oynamak" ifadeleri kullanıldı.