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Flamengo, Emerson Royal'i resmen açıkladı: Beşiktaş'a transfer göndermesi!

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#Transfer#Beşiktaş#Emerson Royal
Flamengo, Emerson Royali resmen açıkladı: Beşiktaşa transfer göndermesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 11:06

Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Milan'ın tecrübeli sağ beki Emerson Royal'i kadrosuna kattığını duyurdu.

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İsmi bir süredir Beşiktaş'la anılan Milan'ın Brezilyalı sağ beki Emerson Royal, Flamengo'ya transfer oldu.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunmacıyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı ve 22 numaralı forma giyeceği duyuruldu.

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9 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

İtalya medyasında çıkan iddialara göre Flamengo bu transfer için Milan'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Futbola Atlético Mineiro alt yapısında başlayan Emerson Royal sonrasında Barcelona, Real Betis, Tottenham ve Milan gibi önemli kulüplerin formasını terletmişti.

Flamengo, Emerson Royali resmen açıkladı: Beşiktaşa transfer göndermesi

BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME

Emerson Royal'in transferinin resmileşmesinin ardından Flamengo, Beşiktaş'a bir göndermede bulundu.

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Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Brezilya'da oynamak > Türkiye'de oynamak" ifadeleri kullanıldı.

Flamengo, Emerson Royali resmen açıkladı: Beşiktaşa transfer göndermesi

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#Transfer#Beşiktaş#Emerson Royal

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