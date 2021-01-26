Flamengo, Beşiktaş'ın Leo Pereira teklifini reddetti

Brezilya Serie A takımlarında Flamengo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pereira için siyah beyazlılar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi yaparken bu teklif kabul görmedi.

Goal'in haberine göre; Flamengo'nın 24 yaşındaki savunmacı için kiralama teklifine sıcak bakmadığı ve bonservisiyle birlikte satmak istediği belirtildi.

Pereira'yı geçen sezonun devre arasında Athletico Paranaense'den 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Flamengo, oyuncuyu para kazanmadan bırakmak istemiyor.

Transfer döneminin Türkiye'de 1 Şubat'ta sona eriyor olmasından dolayı, siyah beyazlılar elini çabuk tutmak istiyor.

Bu sezon Flamengo ile toplamda 17 maça çıkan Leo Pereira, 1 gol a attı.

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