Flamengo 2-4 Bayern Münih (FIFA Kulüpler Dünya Kupası) Leroy Sane...

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Alman devi Bayern Münih ile Brezilya ekibi Flamengo, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Hard Rock Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Bayern Münih, 4-2 kazandı.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Eric Pulgar (KK), 9. ile 73. dakikalarda Harry Kane ve 41. dakikalarda Goretzka kaydetti.

Flamengo'nun sayılarını ise 33. dakikada Gerson ve 55. dakikada Jorginho (P) attı.

Vincent Kompany'nin öğrencileri, çeyrek finalde Inter Miami'yi saf dışı bırakan Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

SANE SON KEZ

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve 1 Temmuz'a kadar Alman ekibinin formasını giymeye devam eden Leroy Sane, mücadeleye son kez 59. dakikada Coman yerine dahil oldu.

İLK 11'LER

Flamengo: Rossi, Wesley, Ortiz, Pereira, Sandro, Jorginho, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Araujo, Plata.

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Bayern Münih: Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Coman, Gnabry, M. Olise, Harry Kane.