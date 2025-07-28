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FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon üst üste 2. kez İtalya!

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#Milletler Ligi#VNL#İtalya
FIVB Milletler Liginde şampiyon üst üste 2. kez İtalya
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 01:18

FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup eden İtalya, üst üste 2. kez mutlu sona ulaştı.

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FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde İtalya, Brezilya'yı 22-25, 25-18, 25-22, 25-22 setlerle 3-1 mağlup ederek üst üste 2. kez şampiyon oldu.

İtalya, bu sonuçla turnuvada üst üste ikinci, toplamda üçüncü şampiyonluğuna ulaşırken Brezilya ikinci, Polonya ise üçüncü oldu.

ŞAMPİYON KUPASINI ALDI

Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da yapılan final müsabakasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Üçüncülük maçının ardından gerçekleştirilen seremonide Polonya'ya madalyaları verilirken final müsabakasının ardından yapılan ödül töreninde ise organizasyonu ikincilikle tamamlayan Brezilya ve şampiyonluğa ulaşan İtalyan oyuncular ile başantrenörlerine madalyaları takdim edildi.

Şampiyon İtalya'ya madalyalarını Polonyalı oyuncu Joanna Wolosz takdim etti.

Kupayı sahaya getiren İtalya kaptanı Anna Danesi, takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı.

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Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Juraj Mokry (Slovakya)

İtalya: Orro, Fahr, Degradi, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Antropova, Cambi, Giovannini, Nervini)

Brezilya: Bergmann, Rosamaria, Diana, Julia, Macris, Gabi (Marcelle, Kisy, Roberta, Helena, Jheovana)

Setler: 22-25, 25-18, 25-22, 25-22

Süre: 126 dakika

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#Milletler Ligi#VNL#İtalya

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