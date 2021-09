FIST Forged in Shadow ile yepyeni bir macera

Haberin Devamı

Karakterlerimizin ilki, kendisine öyle seslenilmesini isteyen Lady Q. Fare mafyasının içinde büyümüş bir kız. Bu yolculukta bize yardım etmesinin yanı sıra, Rayton kendisine çeşitli duygular da besliyor. Bir diğer karakter Duke, eskiden Rayton ile beraber çalışmış bir keskin nişancı. Ağır yaralandığı gün emekliliğe ayrılıp, fare mafyasının vaftiz babası olmuş.

Joe ise, Rayton’un en yakın arkadaşı. Makine üretiminde ve tasarımında bir dahi adeta. Ayrıca oyunda mekanik yumruğunuzu tamir etme gibi bir yardımı oluyor. Morpheus, bir bufalo. Direniş ordusunun eski komutanı. Savaşın başarısızlığından sonra, kalıntıların yeni bir üs kurmak için batı dağına çekilmiş. Doğuştan bir lider, pratik ve insanlar tarafından takdir ediliyor.

Rayton ise, şehri kaybolduktan sonra son altı yılını saklanarak geçiren bir savaş gazisi. Ancak arkadaşı robot çetesi tarafından kaçırıldığında, kurtarmak için dünyaya geri dönüyor.

FIST’in görsel tasarımı şaşırtıcı görünüyor. Oyunda, üç boyutlu görseller üzerine iki boyutlu bir tasarım yapılmış. Ayrıca kullanılan renk paletleri steampunk havasını anımsatıyor. Metroidvania türünde bir oyun. Bakması büyüleyici bir dünya; İnsansı hayvanların -kediler, sıçanlar, tavşanlar, ayılar, metalik bir gecekondu mahallesi, birbirlerine vatandaşlardan ziyade sevgiyle ‘furtizen’ diye hitap ediyor. Hikaye hiçbir şekilde çığır açıcı değil, ancak canlılarla robotlar arasındaki savaş, Torch City’nin çarpıcı görsel stiliyle ustalıkla tamamlanıyor ve zorlayıcı bir oyun alanı yaratıyor. Gözlerimiz gezinirken, kirli, endüstriyel şehir manzarasından tutun karlı, dağ köyüne kadar her bir zemine sevgiyle işlenmiş küçük ayrıntıları ararken, kumanda elinizde kendinizi boş boş gezerken bulabiliyorsunuz.

Harita bir bütün. Kestirmelerle ve teleportlar ile haritanın bir diğer ucuna gidip gelebiliyorsunuz. Ayrıca keşfe açık bir haritası var. Her birinde platform veya savaş zorlukları bulunan çok sayıda gizli alan var. Görevleri tamamladığınızda, yükseltme yapabilmeniz için sizi, harika koleksiyonlarla ödüllendiriyor. Sıkılmadan her köşeyi keşfetmeniz için uğraşılmış. Etrafta çözmeniz gereken bulmacalar da var. İlerlemek için kapıları ve asansörleri etkinleştirmek için kutuları ve küreleri hareket ettirmeniz gerekiyor. İleri atılma, yapışma, süzülme ve duvardan atlama yetenekleriyle, beceri ve zamanlamayı iyi yapmamız gerekiyor. Her ne kadar başta sinir bozucu olsa da, yavaş yavaş usta oluyorsunuz. Ayrıca yolculuğunuz sırasında denizin derinliklerini de keşfediyorsunuz.

Dövüş mekanikleri kombo ağırlıklı ama çeşitlilik az. Kombolardaki animasyonlar güzel ve düşman çeşitliliği fazla olduğu için dövüşler sıkıcı değil. Önünüze boss olarak koyulan karakterlerin daha sonraki bölümlerde küçük halleriyle uğraşmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu da bossların etkileyiciliğini kaybetmesine yol açıyor.

Oyunda kullanılabilecek üç silah var. Rayton’ın yanında savaşa getirdiği mekanize yumruk, matkap ve kırbaç iç silahı var. Her birinin kendine özgü özellikleri var. Yumruk ile yavaş ama etkili iken, kamçı o kadar güçlü değil ama seri. Aynı zamanda en uzak saldırı menziline sahip. Bu yoğun şehirde hayatta kalmak için üçünü de kullanmakta usta olmanız gerekiyor.

Oyun kaynaklar konusunda oldukça cimri. Blue SP özel saldırılara güç sağlarken turuncu EP, Rayton’un şifalı havuç suyu, tek vuruşluk roket ve enerji çubukları gibi sınırlı kullanımlı teçhizatını saldırıları savuşturmak için kullanmasına izin veriyor. Bu kaynakların tükenmesi çok kolay ve bu sayaçları yükseltmek için ihtiyaç duyduğunuz öğeler çok uzaklara dağılmış, çoğu zaman onları bulduğunuzda erişmek için özel iskelet anahtarlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu süreçte ölmeniz çok olası da olsa, kayıt alınan noktalar oldukça yakın, ölüm size zaman kaybettirmiyor.

Müzikleri ise âşık olunacak kadar iyi. Atmosfere uyum sağlayacak şekilde, eğlenceli ve güzel seçimler var. Oyunun bazı yerlerinde çeviride sokak dili kullanımı ağırlıkta, bu bazı kişilere garip gelebilir.

FIST ile ilgili ayrıntılar bu kadar. FIST, bir iki nokta üzerine daha durulduğu takdirde harika olabilecek potansiyele sahip. TiGames tarafından Unreal Engine 4 motorunda geliştirilen FIST: Forged in Shadow, 7 Eylül 2021’de PlayStation 4 ve PlayStation 5’te piyasaya çıktı. Oyunun yakın zamanda Steam’e gelmesi de bekleniyor.