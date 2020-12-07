First Strike'ın TR Ayağında Şampiyon BBL!

Haftalardır büyük bir heyecanla süren açık elemelerden sonra büyük finalde ipi göğüsleyen ekip ise BBL Esports oldu.

Yıl içerisinde de adını çokça duyuran ekip, kısa süreli bir çalkantının ardından başarılarının tesadüf olmadığını böylelikle kanıtladı.

Final aşamasına ikinci açık elemelerin kaybedenler grubu galibi olarak çıkan ekibin beşlisi aimDLL - AsLanM4shadoW - kero - legoo - russ idi.

Birinci açık elemelere erken veda eden ekip, ikinci açık elemelerde de kaybedenler grubuna düştü ancak bu kez finale çıkmayı başardı.

Final aşamasında önce Mod-Z'yi 2-0'la geçen BBL Esports, ikinci maçta iddiasını Oxygen Esports'u 2-1 geçerek sürdürdü.

Kazananlar tarafında son olarak Türkiye'nin önemli ekiplerinden Futbolist'i 2-0 galibiyetle geride bırakan BBL Esports, büyük finalde yine Futbolist ile karşılaşarak bu kez elemelerde yarattığı hayal kırıklığının hıncını çıkarırcasına 3-0'lık üstünlükle kupayı kaldırmayı başardı.