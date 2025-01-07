Firmino'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli forması giyen Roberto Firmino’nun adı Fenerbahçe ile anılmasının ardından oyuncunun menajeri konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan basınından Al-Riyadiya'ya konuşan Nene Zini, Firmino'nun devre arasında Fenerbahçe'ye kiralanacağı iddialarıyla ilgili "Fenerbahçe'den Firmino ile ilgili herhangi bir teklif almadık. Firmino Al-Ahly'de kalacak." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, Al-Ahly teknik direktörü Matthias Jaisse'nin, Brezilyalı forvetin kış transfer döneminde ayrılması için kulüp yönetiminden talepte bulunduğu ifade edildi.

İSTATİSTİKLERİ

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Firmino, 2022 yazında İngiliz devi Liverpool'dan Al-Ahli'ye transfer olmuştu. Suudi Arabistan ekibiyle çıktığı 53 maçta 15 gol atıp 10 asist yapan Brezilyalı yıldızın, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilya Milli Takımı'nda ise 55 maçta 17 gol atan Firmino, toplam kulüp kariyerinde 606 maçta 183 gol ve 121 asist yapmayı başardı.