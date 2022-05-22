Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fırat Aydınus'un hakemlik kariyeri sona erdi!

#Fırat Aydınus#Fatih Karagümrük#Alanyaspor
Fırat Aydınusun hakemlik kariyeri sona erdi

Fırat Aydınus, VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte profesyonel hakemlik kariyerinde son kez düdük çaldı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında bir veda yaşandı.

Fırat Aydınus, bu maçla birlikte profesyonel hakemlik kariyerinde son kez düdük çalmış oldu.

85 GÜN SONRA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararla eski Merkez Hakem Kurulu tarafından 8 Mart tarihinde görevden alınan hakemler arasında yer alıyordu. Tahkim Kurulu kararıyla görevi iade edilen Fırat Aydınus, 85 gün sonra ilk kez Medipol Başakşehir-Galatasaray maçında düdük çalmıştı.

Gözden Kaçmasın

Fatih Karagümrük 0-1 Alanyaspor (Maç özeti)Fatih Karagümrük 0-1 Alanyaspor (Maç özeti)Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fırat Aydınus#Fatih Karagümrük#Alanyaspor

BAKMADAN GEÇME!

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein
Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein
Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık