Fırat Aydınus'tan Mehmet Türkmen'e sert eleştiri: 'Ben oldum' demeye başlamış, çok tehlikeli! Penaltıları vermedi...

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ın evinde Bodrum FK'yı 2-1 mağlup ettiği maçta tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

İki takımın da penaltı beklediği pozisyonlar oldu. İkinci yarıda Uduokhai ile Taylan arasındaki pozisyon için VAR'dan izleme tavsiyesi alan Mehmet Türkmen, monitöre gitti ancak penaltı vermedi.

VOLKAN DEMİREL: İLK DEFA GÖRDÜM

Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel, maçın ardından yaptığı açıklamada; "Galip gelemedik. Bunun bir sebebi de hakem. Taylan'ın pozisyonunda akan oyunun durdurulup VAR'dan penaltı verilmediğini ilk defa gördüm. Bunun gerekçesini bilmiyorum ama inşallah açıklamasını yaparlar. Daha sonra Al Musrati'nin de bir dirseği var. Ancak hiçbiri bizim lehimize sonuçlanmadı. Yabancı VAR'ın gelmesiyle Türk futbolu düzelmez. Hakemlerin değişmesiyle de düzelmez. Düzelmesi gereken çok şey var ama biz görür müyüz bilmiyorum." dedi.

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BODRUM FK'DAN AÇIKLAMA: HAYALLERİMİZİ ÇALIYORLAR

Muğla ekibi ise maçın ardından sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

Maç sonlandıktan sonra yapılan açıklamaların hiçbir şeyi değiştirmediğinin bilincinde olarak konuya ‘skor değişsin diye değil, yaklaşım değişsin diye’ bakıyoruz.

Son dönemin en formda hakemi olarak gösterilen Mehmet Türkmen’e 10. dakikada futbolcumuz Gökdeniz’e ceza sahası içinde yapılan faulü nasıl görmediğini ve 65. dakikada VAR’a gidip dakikalarca o ekranda ne izlediğini sormak istiyoruz! Futbolcumuz Taylan Antalyalı’nın maruz kaldığı faulü görmeme ihtimali olduğuna inanmıyoruz.

etkililere soruyoruz; yeni getirilen uygulama ile ligin ikinci yarısında yabancı VAR uygulamasına geçildiği kamuoyunun malumudur. VAR hakeminin orta hakemi inceleme için davet ettiği ancak orta hakemin yine istediği kararı verdiği bir ortamda bu uygulama neyi değiştirecek?

Sadece VAR hakemlerinin değil, orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyoruz! TFF’nin ve ilgili kurulların tüm bu yanlışları görüp, gerekli yaptırımları uygulayacağına inanıyor, sonucunu bekliyoruz.

FIRAT AYDINUS: İKİ PENALTI VERMEDİ, KARTLIK HAREKETE FAUL BİLE ÇALMADI

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Hürriyet yazarı eski hakem Fırat Aydınus, hakem Mehmet Türkmen'in kararlarını yorumladı ve genç düdüğü eleştirdi.

Hak etmediği bir makama geldiğinde haddini aşmaya meyil etmek ile ilgili güzel bir atasözü vardır; birilerine yetki vermişler önce yakınlarına zarar vermiş! İşte Mehmet Türkmen de FIFA hakemi olarak kokartı taktığında öyle bir yetki almış ki kendi kurallarını uygulamaya başlamış, dolayısıyla ona bu imkanı sağlayan büyüklerine zarar vermeye başladı. Dün bir kez daha gördük ki Türkmen, “Ben oldum, en iyisiyim” zihniyetinde maç yönetmeye başlamış. FIFA olduktan sonraki süreç en tehlikeli süreçtir, özellikle de böyle genç ve deneyimsiz hakemler için. Bulundukları seviyeyi bir türlü sindiremezler.

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KURALLARI KAFASINA GÖRE YORUMLADI

11. dakikada Beşiktaş ceza alanında Masuaku’nun Gökdeniz’in ayağına yaptığı müdahale penaltıyı gerektiriyordu. 23. dakikada Ali Aytemur’un Gedson Fernandes’in kafa travması geçirip oyundan çıkmasına neden olan hareketine minimum sarı kart verilmeliydi. Ama Mehmet Türkmen bırakın sarı kartı, faul bile vermedi. Aynı Türkmen, 63. dakikada Uduokhai’nin Beşiktaş ceza alanında Bodrumlu Taylan’a yaptığı kontrolsüz harekette penaltı incelemesi için çağıran VAR’ın kararına, kendi koyduğu kurallarla karşı çıkarak yine penaltı noktasını göstermedi.

CANLARININ iSTEDiĞiNE GÖREV VERiYORLAR

Aynı hakem, ne hikmetse 85. dakikada Rafa Silva’nın yine kontrolsüz bir hareketle rakibinin ayağına basmasına faul verip sarı kart gösterdi. Maç boyunca 12. Kural zafiyetleri zaten hak getire! Faul ve fena hareketler, el ve kolların kural dışı kullanımı, disiplin cezalarındaki bilgisizlik ve standart diz boyu. Yanlış anlamayın, bir FIFA hakeminin maç yönetim tarzından bahsediyoruz! Olsun, haftaya yine Mehmet Türkmen’in maçı olur. ‘Ödül ve ceza’ sistemi olmadığı için bu hakemler nasıl maç yönetirse yönetsin, görev alır. Algoritmik sisteme istedikleri bilgileri girip, canlarının istediği hakemlere maç vermeye devam ederler.

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