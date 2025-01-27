Fırat Aydınus'tan hakem Oğuzhan Çakır'a çok sert tepki: 'Sen futbolu bilmiyorsun!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Konuk ekip Beşiktaş'ın golünü 79. dakikada Rafa Silva kaydetti. Antalyaspor'un sayısı ise 85. dakikada Erdal Rakip'ten geldi.

Gözden Kaçmasın Sarı kart cezalısı Rafa ve Al Musrati Sivas maçında yok Haberi görüntüle

BEŞİKTAŞ'TAN HAKEM TEPKİSİ: DİKKAT! ÇİMLERE BASMAK SARI KARTTI'

Mücadeleye maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ın verdiği kararlar damgasını vurdu. Beşiktaş'tan da maçın ardından hakem ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlılar, Al-Musrati'nin 41. dakikada gördüğü sarı kart üzerinden hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi. Beşiktaş'ın paylaşımında, "Dikkat! Çimlere basmak sarı karttır!" denildi. Al-Musrati, Antalyaspor maçında 41. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Sivasspor maçında cezalı duruma düşmüştü.

Haberin Devamı

Dikkat!



Çimlere basmak sarı karttır! pic.twitter.com/yMsVeejeH7 — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 26, 2025

Fırat Aydınus: Oğuzhan Çakır futbolu bilmiyor

Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, bugünkü köşe yazısında Antalyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Oğuzhan Çakır'ı sert sözlerle eleştirdi. İşte Aydınus'un o satıları...

'Antalya'daki karşılaşmanın hakemi birçok hatalı karara imza attı. Oğuzhan Çakır sen futbolu bilmiyorsun. Bu seviyede maçlar yönetmen, hele hele 2.5 maç ile FİFA kokartı takman da senin hatan değil. Bu hatalarının asıl mimarı sana bu görevleri verenlerin, bu seviyedeki maçları sadece TV’de seyretmiş olmaları. Ezbere, görmeden faul veriyorsun. Olmayan sarı kartları veriyorsun hatta o kartlar futbolcuları cezalı duruma düşürüyor. Olanları ise vermiyorsun.

Daha 1. dakikada kolun kural dışı kullanımında Larsson’a kart vermedin. 35’te topsuz alanda Rashica’ya sarı kartlık müdahalede bulunan Djenepo’ya kartı versen, ikinci yarıda Rafa’yı çektiği için gösterdiğin ikinci sarı kartı çıkardığında kırmızıyı da göstermek zorundaydın. Al-Musrati’ye ilk verdiğin sarı kart tamamen ezber. Hayal ürünü olduğunun farkına varmış olacaksın ki, net ikinci sarı kartını veremedin. Rafa’ya gösterdiğin sarı kart da tartışılır. Antalya golünden önce topun çıkıp çıkmadığı konusunda çizgi kamerası olmadan bir şey diyemeyiz ama bunu net olarak kararını verecek yardımcı hakemin o anda bulunduğu yeri gördüğümüzde, kararı ne olursa olsun kabul görmeyeceği aşikar.