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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda derbi maçta karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'TAN TÜPRAŞ STADI'NDA GALATASARAY'A BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'nda yapılan maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan sezonlarda iki ekip, Tüpraş Stadı'nda 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 6'sını siyah-beyazlılar kazanırken, sarı-kırmızılı takım bir galibiyet elde edebildi. Derbilerde bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

"Yeni Dolmabahçe"de Galatasaray'a büyük üstünlük kuran Beşiktaş, 4 maçta rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, bir maçın dışında 7 derbide de gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 14 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

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BEŞİKTAŞ İÇ SAHADA İSTİKRARSIZ, GALATASARAY DEPLASMANDA YENİLGİSİZ

Derbi öncesinde iki ekibin iç saha ve deplasman performansları dikkati çekiyor.

Beşiktaş, bu sezon topladığı puanların çoğunu Tüpraş Stadı'nda oynadığı karşılaşmalarda elde etmesine rağmen istikrarsız bir performans ortaya koydu.

Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de 8 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik, 3 de yenilgi yaşadı.

Ligde namağlup lider durumda bulunan Galatasaray ise deplasmanlarda son derece etkili bir performans ortaya koydu.

Sarı-kırmızılı takım, konuk ekip olarak çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

FIRAT AYDINUS'TAN DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL'A 5 ALTIN TAVSİYE!

Hürriyet yazarı eski hakem Fırat Aydınus, maçın hakemi Yasin Kol'a zorlu karşılaşma öncesinde 5 altın tavsiyede bulundu. İşte o yazı...

"Yaşanan süreç, tarafların verdiği beyanatlar ve sert söylemler derbinin rengini değiştirdi. Karşılaşma; bir derbi ve puan maçından ziyade psikolojik faktörlerin öne çıktığı bir mücadeleye büründü. Yasin Kol’un sadece görüp yorumlamaktan ve karar vermekten öte bir yönetim göstermesi gerekiyor.

Bazı alınan kararlar zamana ya da maça göre değişkenlik gösterir ve anı kurtarma adına araladığın kapı sert bir şekilde kapatılıp arkasından kilit vurulursa, ondan sonra yapılan hiçbir açıklama kimseyi tatmin etmez. Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Sloven Slavko Vincic’i getirdikten sonra “Bu sadece bir defalıktı” demek olmaz; o sözün hakem ataması yapılmadan önce söylenmesi gerekiyordu.

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Ya zamanında verilen sözlerin arkasında durulup yabancı hakem hiç getirilmeyecekti ya da “Bu sezonun sonuna kadar sadece derbilere yabancı hakem getirip ondan sonra bu konuyu bir daha açılmamak üzere kapatacağız” denmeliydi. Maalesef bunların hiçbiri yapılmadı ve Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması için alınan hakem kararı, takımların taleplerinin kaale alınmaması anlamına geldi."

"BU MAÇA ATANACAĞI ÖNCEDEN BELLİYDİ"

"Aslında Beşiktaş-Galatasaray derbisine Yasin Kol’un atanacağının sinyalleri daha önce verilmişti. Yönettiği Alanya-Galatasaray maçından sonra TFF ve MHK tarafından övgüyle bahsedilmesi hatta Vincic’in yönetiminin hakemler üzerindeki olumlu yansımalarının Kol’a da sirayet ettiği gibi demeçlerin verilmesi bunun göstergesiydi. Futbolda özellikle hakemlikle ilgili konularda ‘dün dündür, bugün bugündür’ düşüncesi çok sağlıklı sonuçlar vermez. Alınan kararlar, söylemler ve eylemler asla peşinizi bırakmaz, sizinle gelir. İşleri ‘Dediğim dedik çaldığım düdük’ felsefesi ile yürütmek bu kaotik ortamı doğurur."

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"FEDERASYONLAR EN İYİ HAKEMLERİ VERMEDİ Mİ"

"Belki de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile UEFA Başkanı Alexander Ceferin arasındaki yakın ilişkiler sayesinde Vincic’in Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gelmesi sağlandı ve şu anda talep edilen yabancı hakemleri, bağlı bulundukları federasyonlar, “Elimdeki iyi hakemi gönderip yıpratmayayım” düşüncesiyle göndermemiş de olabilir. Sen FİFA hakemini veremiyor iken, onlar neden FİFA’larını göndersin ki! Ve sonuç olarak TFF, elindeki 7 FİFA kokartlı hakeminin yerine Yasin Kol’u bu maça atadı VeRAS hangi veriler eşliğinde bu atamayı yaptı acaba? Belki de re’sen bir atama idi. Çünkü Slavko Vincic geldiğinde de MHK’nin müdahil olmadığı aşikardı."

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"SADECE KURALLARI UYGULAMAK YETMEZ"

"Yasin Kol’un ilk derbisi... Yaşanan süreç, tarafların verdiği beyanatlar ve özellikle de sert söylemler maçın rengini değiştirdi. Karşılaşma; derbi, üç puan ve galibiyet kavramlarını barındırması gereken bir müsabakadan öte psikolojik faktörlerin öne çıktığı bir mücadeleye büründü doğal olarak. Bu atmosfer doğal olarak Yasin Kol’un işini daha da zorlaştıracak. Sadece görüp, yorumlamak ve karar vermekten öte bir yönetim sergilemesi gerekiyor. Futbol kurallarının uygulanmasının yeterli olacağı bir oyun yönetiminden ziyade, kişiliğin ön plana çıkacağı, futbolcularla iletişimin, özellikle de vücut dilinin doğru kullanılmasının şart olduğu bir müsabaka olacak. Son 2-3 maçını takip ettiğim Yasin Kol’un teknik ve disiplin uygulamaları, anında kullandığı iletişim şekli bu derbi atmosferinde ters tepebilir."

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"VÜCUT DİLİ BU DERBİDE HANDİKAP OLABİLİR"

"Gerektiğinde vücut dilini, gerektiğinde sözlü iletişimi kullanabilen bir denge sağlamalı. Yasin Kol’un artısı olan futbolu bilmesi, iletişim ve vücut dilinde handikap yaratabilir. Çünkü derbilerin atmosferi her zaman farklıdır. Hele bu derbi bambaşka bir havada oynanacak gibi gözüküyor. Uygulaması zor ama umarım tebligatı aldıktan sonra yazılı ve sözlü tüm beyanatlara gözünü kulağını kapatmıştır. Kendisine tavsiyem; telefonlarını dahi iletişime kapatması; hatta kendi kurumundan arayacak olanlara dahi (TFF ve MHK gibi). Şu süreçte her şeyden, özel ve sosyal hayatından dahi izole olması kendi adına daha iyi olur. Hatta seyahatini planlarken bile özen göstermeli. Motivasyon ve konsantrasyon anlamında mental hazırlığını çok iyi yapmalı ki, bir hakem bu konuda kendini iyi tanıyan ve bilendir; maça hazırlık aşamasında ne yapması gerektiğini bilir."

"BİR KAOSUN VE KRİZİN İÇİNE GÖNDERİLDİ"

"Yasin Kol’un yanı sıra ekibine de çok iyi motive olmaları gerektiğini tavsiye edeceğim ama MHK bu atamalarda da yine öngörüsüz bir duruma imza atmış. Bu sezon 14 S.Lig maçı yöneten Yasin Kol, derbideki yardımcılarından sadece Samet Çiçek‘le bir maça çıkmış. Diğer yardımcısı Abdullah Bora Özkara ve dördüncü hakemi Çağdaş Altay ile ilk kez bir müsabakaya çıkacak ve bu da bir derbi olacak. Hiç beraber olmamış bir ekibi böyle önemli bir maça atıyorlar. Bu bile tabloyu bize net gösteriyor aslında. Kol ve ekibini zor bir görev onları bekliyor. Bir kaos ve krizin içine gönderildi. Ama bazen krizden fırsat doğar. İyi bir yönetim ile kurumundan bir çok kişiye oh çektire bilir. Başarılar.."