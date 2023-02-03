Fırat Aydınus'tan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı pozisyonlarına çarpıcı yorumlar: '2 penaltı verilmedi, gol iptali...'

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Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında konuk ekibin golünün iptal edilmesi çok konuşuldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus kırmızı kart gördü. İşte yaşananlar...

Tempolu başlayan mücadele, bu sezon ilk 10 dakikasında en fazla şut çekilen Süper Lig karşılaşması oldu. Bu süreye toplam 9 şut sığdı. Mert Hakan Yandaş, 14. dakikada ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşa ağları havalandırdı.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Hakem Ali Palabıyık, 2.5 dakika süren inceleme sonunda Mert Hakan Yandaş'ın gol öncesi elle oynadığını işaret ederek VAR hakemi Koray Gençerler'in golü iptal ettiğini açıkladı. Maçın hakemi Palabıyık, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gitmezken verilen karar sonrası oyuncular ve Jorge Jesus uzun süre itirazda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar da kararın yanlış olduğu yönünde çok sayıda paylaşım yaptı.

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PENALTI BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın 25. dakikasında ise Fenerbahçeli oyuncular, kullanılan korner sırasında Batshuayi'ye ceza sahası içinde yapılan hareket için de penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

ADANA DEMİRSPOR PENALTI KAZANDI, İRFAN CAN CEZALI OLDU

Mücadelenin 30. dakikasında ise İrfan Can Kahveci'nin elle oynadığı gerekçesiyle Adana Demirspor penaltı kazandı. Ali Palabıyık, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını verirken İrfan Can Kahveci'ye sarı kart gösterdi. Milli oyuncu, Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

FENERBAHÇE BİR KEZ DAHA PENALTI EKLEDİ

Maçın 69. dakikasında ise Belhanda ile girdiği mücadelenin ardından Samet Akaydin yerde kaldı. Sarı-lacivertliler bir kez daha penaltı beklerken Ali Palabıyık devam kararı verdi.

JESUS ÇILGINA DÖNDÜ, KIRMIZI GÖRDÜ

Karşılaşmanın 90+10. dakikasında ise Fenerbahçe, Miha Zajc'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından frikik bekledi. Ali Palabıyık'ın devam kararı sonrası yedek kulübesi ayağa kalktı. Son düdüğün ardından Jesus koşarak sahaya girdi ve Ali Palabıyık'a tepki gösterdi. Hakem, Jesus'a kırmızı kart gösterdi.

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FIRAT AYDINUS NOKTAYI KOYDU

Hürriyet yazarlarından Fırat Aydınus, Adana Demirspor ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı maçtaki pozisyonları yorumladı.

İşte Fırat Aydınus'un değerlendirmeleri;

Mert Hakan’ın iptal edilen golünde asıl sorun; topun net bir şekilde ele gelişi var mı yok mu, orası muamma. VAR’ın gösterdiği görüntülerde net bir kanıt gözükmüyor. 25. dakikada Badou N’Diaye’nin Batshuayi’ye, 69’da Belhanda’nın Samet’e yaptığı hareketlerde Fenerbahçe lehine penaltı verilmesi gerekiyordu. Adana Demirspor lehine verilen iki penaltı kararı ise doğruydu.

1- FENERBAHÇE'NİN 'ELLE OYNAMA' DİYE SAYILMAYAN GOLÜ

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DAKİKA 14: Kurala göre bir oyuncu, golden önce ister eliyle oynasın, ister eline çarpsın; el ve top teması gerçekleştirdiği vakit VAR, hakemi çağırmaz. Ama Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın iptal edilen golünde asıl sorun; net bir ele geliş durumu var mı yok mu, orası muamma. Burada VAR’ın gösterdiği görüntülerde net bir kanıt gözükmüyor.

2- N'DIAYE'NİN BATSHUAYİ'YE YAPTIĞI HAREKET PENALTI

DAKİKA 25: Adana Demirsporlu Badou N’Diaye’nin ceza sahasında Michy Batshuayi’yi tutarak yere doğru savurup indirdiği pozisyon net penaltı.

3- ADANA DEMİRSPOR'UN İLK PENALTISI DOĞRU

DAKİKA 31: Topun İrfan Can Kahveci’nin eline çarptığı pozisyonda Fenerbahçeli futbolcunun eli doğal konumda olmadığı için penaltı kararı doğru.

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4- BELHANDA'NIN SAMET'E HAREKETİ PENALTI

DAKİKA 69: Adana Demirspor ceza alanında kafa topuna çıkan Belhanda, kontrolsüz bir şekilde Fenerbahçeli Samet’in üstüne düştü. Penaltı verilmeliydi

5- EV SAHİBİ TAKIMIN İKİNCİ PENALTISI DA DOĞRU

DAKİKA 82: Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Demirsporlu Svensson topa vurduktan sonra kontrolsüz biçimde rakibin üstüne düştü. Penaltı kararı doğru