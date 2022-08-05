Fırat Aydınus yeni sezonda Hürriyet'te

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Türkiye’nin en başarılı hakemlerinden olan ve 2021-22 sezonunun tamamlanmasıyla sahalara veda eden Fırat Aydınus artık yazılarıyla Hürriyet’te. 1993 yılında hakemliğe adım atan, 2002-03’te Süper Lig’de düdük çalmaya başlayan 48 yaşındaki Aydınus, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada birçok maçı başarıyla yönetti.

8 YIL FIFA KOKARTI TAKTI

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olan Aydınus 2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı takarken Avrupa kupalarında da başarı yönetimleri ile öne çıktı. Saha içindeki duruşu, başarılı yönetimleri ile hakemlik camiasının en önde gelen isimlerinden Fırat Aydınus 29 yıllık deneyimini günlük ve haftalık yazılarıyla Hürriyet okurları ile paylaşacak.

458 - Fırat Aydınus’un kariyeri boyunca hem ulusal hem de uluslararası arenada sahaya çıktığı maç sayısı.

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33- Fırat Aydınus kariyeri boyunca 33 derbide düdük çalarken bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

8- Aydınus, 3 kez 1. Lig playoff, 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa ve 1 kez de 3. Lig play-off olmak üzere 8 final yönetti.

"CÜNEYT ÇAKIR HAKEMLİĞİ BIRAKTI"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır’ın aktif hakemliği bırakarak, genç hakemler yetiştirmek için eğitimci olma kararı aldığını açıkladı.

TFF Başkanı Cüneyt Çakır, yayıncı kuruluşta katıldığı programda açıklamalarda bulundu. FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır’ın yurt dışından birçok teklif almasına rağmen kariyerini Türkiye’de sonlandırmak istediğine dikkat çeken Büyükekşi, "Cüneyt Çakır hocamızla ilgili bugün karara vardığımız bir konu var. Geçen hafta Bolu’da hakemlerimizle bir kamp gerçekleştirdik, bir seminer yaptık. Seminerde Cüneyt Çakır hocamız, Merkez Hakem Kurulumuza başvurmuştu. Yurt dışından birçok teklif aldığından bahsetti. Bizlere ’Ben birçok teklif aldım, ama hakemlik kariyerime Türkiye’nin bana sağladığı imkânlarla başladım, kariyerimi de Türkiye’de sonlandırmak istiyorum. Bundan sonraki dönemde de alt kategorilerdeki hakemlere eğitim vermek istiyorum. Yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istiyorum. Böylece bu camiaya katkı sunmak istiyorum’ dedi. Özellikle Türk futbol ailesine borcunu böyle ödemek istediğini belirtti. Bu isteğini hem Merkez Hakem Kurulumuz hem TFF Başkanı olarak ben ve Yönetim Kurulumuz da son derece uygun gördük. Özellikle bu motivasyon bizim açımızdan çok önemli. Cüneyt hocamızın hakem yetiştirme heyecanı da son derece önemli" diye konuştu.

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"KENDİ DEĞERİMİZİ HAKEM EĞİTMENİ OLARAK ATADIK"

Cüneyt Çakır’ın eğitimcilikte de büyük başarı kazanacağına inandığını belirten Mehmet Büyükekşi, "Bu zamana kadar biz de dahil yurt dışından hakem eğitimi için hocalar getirdik. Hem VAR için getirdik, hem de şu anda Hugh Dallas’ı getirdik. Bu defa yerli bir hakemimizi, en başarılı hakemlerimizden birini, kendi değerimizi, hakem eğitmeni olarak atadık. İnşallah biz yurtdışından hakem getiriyorsak, o da yurt dışına eğitmen olarak da gider" şeklinde konuştu..

"JÜBİLE MAÇI DÜZENLEMEK İSTİYORUZ"

Tecrübeli hakem için jübile düzenleyeceklerini ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Cüneyt Çakır bizim çok önemli bir değerimiz. İki defa Dünya Kupası, üç kez Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etti. Üst üste 5 turnuvada üç kez yarı final seviyesinde maç yönetme başarısı gösterdi. Ayrıca 2015 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde görev aldı. Sayısız turnuvada Türk futbolunu temsil etti. İnşallah hocamıza jübile maçı düzenlemek istiyoruz. Türk hakemliğine yakışır şekilde onu uğurlamak istiyoruz. Bu zamana kadar yaptığı çalışmalar nedeniyle de Cüneyt Çakır hocamıza çok teşekkür ediyorum. Yeni çalışmaları için de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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