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Murat Fevzi TANIRLI
Haber Giriş: 29.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fırat Aydınus ve İbrahim Çağlar Uyarcan’a sürpriz görevler

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Fırat Aydınus ve İbrahim Çağlar Uyarcan’a sürpriz görevler
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26 Aralık Cumartesi günü Hürriyet Gazetesi’nde yayımlanan ‘VAR hakemliği maaş dağıtma yeri mi?’ başlıklı yazımızın ardından dün, VAR ve AVAR atamalarında bir ilk yaşandı.

FIFA kokartı olmasına rağmen bu sezon hiçbir maçta AVAR görevi alamayan yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan ilk kez AVAR koltuğuna oturdu ve Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçında görev yaptı.

Ayrıca, bunca yıllık üst düzey tecrübesine rağmen MHK tarafından sadece 2 maçta VAR görevine atanan Fırat Aydınus da aynı karşılaşmada VAR koltuğuna oturdu.

VAR hakemliği maaş dağıtma yeri mi
VAR hakemliği maaş dağıtma yeri mi?

Böylelikle Aydınus’un VAR görevini üstlendiği karşılaşma sayısı 3’e çıktı. Adalet adına darısı diğer hakemlerimizin başına...

Fırat Aydınus ve İbrahim Çağlar Uyarcan’a sürpriz görevler

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