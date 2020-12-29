Fırat Aydınus ve İbrahim Çağlar Uyarcan’a sürpriz görevler

FIFA kokartı olmasına rağmen bu sezon hiçbir maçta AVAR görevi alamayan yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan ilk kez AVAR koltuğuna oturdu ve Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçında görev yaptı.

Ayrıca, bunca yıllık üst düzey tecrübesine rağmen MHK tarafından sadece 2 maçta VAR görevine atanan Fırat Aydınus da aynı karşılaşmada VAR koltuğuna oturdu.

Böylelikle Aydınus’un VAR görevini üstlendiği karşılaşma sayısı 3’e çıktı. Adalet adına darısı diğer hakemlerimizin başına...

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