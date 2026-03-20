Fırat Aydınus ve Güntekin Onay, Beşiktaş-Kasımpaşa maçını yazdı! 'Bilmeden doğru yaptı'

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hyeon-Gyu Oh ve 45+2. dakikada Orkun Kökçü attı. Kasımpaşa'nın golü 57. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak'tan geldi.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Bu sonucun ardından Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini elde eden Beşiktaş, 52 puana yükseldi. Kasımpaşa, ligde 24 puanda kaldı.

ARADAN SONRA DERBİ

Beşiktaş, milli aranın ardından ligde derbiye çıkacak. Siyah-beyazlılar, derbide Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Kayserispor'u ağırlayacak.

USTA İSİMLER YAZDI

Hürriyet'in usta yazarları Fırat Aydınus ve Güntekin Onay, siyah beyazlıların galibiyetini değerlendirdi.

FIRAT AYDINUS: ORKUN KÖKÇÜ'NÜN 45 DAKİKALIK RESİTALİ YETTİ

Son beş maçında tek mağlubiyet alan Kasımpaşa karşısında, son dönemde zorlanan Beşiktaş, ilk yarıda Orkun Kökçü’nün liderliğinde skoru 2-0’a getirerek soyunma odasına üstün gitti.

İlk 45 dakika, Beşiktaş adına organizasyon ve bitiricilik açısından zaman zaman dalgalı bir görüntü verse de, sahanın başrolünde Orkun vardı. Siyah beyazlıların kaptanı, oyunun temposunu istediği an yükseltip istediği an düşürerek adeta maçı kontrol etti.

Beşiktaş'ın parladığı sekansların neredeyse tamamında imzası bulunan Orkun, yaptığı asist ve ilk yarının son anlarında attığı golle klasını bir kez daha ortaya koydu. Attığı gol, hem estetik hem de kalite anlamında tam anlamıyla Orkun Kökçü ile özdeşleşen bir vuruştu.

KONTROLÜ KAYBETTİ

İkinci 45 dakikaya skorun verdiği rahatlıkla başlayan Beşiktaş, Kasımpaşa’nın penaltı golünün ardından oyunun kontrolünü kaybetti. ikinci yarının belli bölümlerinde kontrolü rakibine bıraktı. Orkun Kökçü’nün ilk yarıya kıyasla yorulup oyundan düşmesiyle birlikte Beşiktaş’ın hücum organizasyonlarında belirgin aksamalar yaşandı. Bu dönemde biraz Oh’un mücadelesi göze çarptı sadece.

DERİN BİR OH!

Buna rağmen siyah beyazlılar, Cengiz Ünder ile yakaladığı iki net fırsatı değerlendiremedi. Bu kaçan pozisyonlar, maçın son bölümünün stresli ve tedirgin geçmesine neden oldu. Özellikle son dakikalarda Kubilay Kanatsızkuş’un kaçırdığı pozisyon sonrası Beşiktaş cephesi adeta derin bir “oh” çekti.

KOLAK BİLMEDEN DOĞRUYU YAPTI

Geçen hafta yönettiği Galatasaray-Başakşehir maçında Ebose’ye hatalı bir şekilde 2. sarıdan kırmızı kart göstermesine rağmen genel anlamda iyi bulduğum Batuhan Kolak, Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesindeki spesifik pozisyonlarda başarılı gözükse de yönetim ve kontrol zafiyeti içerisindeydi. Faul, kart uygulamaları, iletişimi ve otoritesiyle vasatı aşamadı. Zaten bu genç çocuklar bir maçta ‘İyi’ denildiğinde hemen ‘oldum’ zannederek sıcak hava balonuna binip yükselmeye başlıyorlar ve sonraki müsabakalarda tökezliyorlar. İşte burada yönetici meziyeti devreye girmeli ve üst üste maç verilmemeli. Bir hakemin olgunlaşması için rölantide gidilmeli ve atamalar bu paralelde yapılmalı.

44. dakikada Agbadou’nun Ben Ounes’in hayalarına basması kazara oluşan bir pozisyon, dolayısıyla burada herhangi bir kart uygulaması olmaz. Fakat Agbadou bile maçı bırakıp rakibinin sağlık durumunu kontrol ederken, bir hakem olarak oyunu durdurmayıp futbolcuya ‘topu dışarı at’ diye işaret verip ondan sonra sağlık görevlisi çağırması amatörce bir davranış.

KIRMIZI KART OLMAZ

53. dakikadaki penaltı pozisyonunda Beşiktaşlı Murillo’ya hangi kartı göstereceğini bilemeyen Kolak’ın eli bir sağ bir sol cebine gitti; en sonunda ‘Ben sarı vereyim de, bir şey olursa VAR çağırır’ düşüncesiyle hareket etti. Bilmeden doğruyu yaptı! Kriterler baz alındığında bu pozisyonda kırmızı kart olmaz. Buradaki penaltıda; ayakla oynama bölgesi mi, kafayla oynama bölgesi mi, tehlikeyi kim oluşturuyor, sorularının cevaplarına bakılır. Temasın ilk olduğu ana baktığımızda bel ve kısmen biraz üstünde olan bir seviyede Murillo’nun ayağıyla rakibinin kafasına yaptığı müdahale penaltıyı gerektiriyordu. Batuhan Kolak önce avantaja bırakıp sonra da penaltıyı doğru bir şekilde verdi.

GÜNTEKİN ONAY: ORKUN KÖKÇÜ YİNE YILDIZLAŞTI

Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı öncesinde son oynadığı Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 2-0’lık galibiyetteki yazı başlığım ‘Orkun ve Olaitan’ idi.

Dün de Kasımpaşa karşısında farkı açık ve net bir şekilde yaratan oyuncu bir kez daha Orkun Kökçü oldu. Oh’un attğı golde harika bir asiste imza atan Orkun, ikinci golde de zor ama mükemmel bir vuruş yaparak maçın oyuncusu oldu. Orkun, 2026 yılında oynanan resmi maçlarda 7 gol, 4 asiste ulaştı. Bu müthiş istatistikte Orkun’un öz güveninin artması tabii ki büyük etken. Ancak orta alanda Afrika Uluslar Kupası’ndan ocak ayında dönen Wilfred Ndidi, devre arasında takıma katılan Junior Olaitan ve Kristjan Asllani’nin de payı gözardı edilemez.

SAVUNMANIN SEVİYESİ YÜKSELDİ

Yeni düzende Orkun’un yükü azaldı ve klasını daha rahat ortaya koyuyor. Beşiktaş’ın yeni transferle derin savunmayı daha iyi yaptığı gerçeği ortada. Siyah beyazlı takım artık rakiplere pozisyon vermiyor. Emmanuel Agbadou ve Amir Murillo’nun takıma katılması savunmanın seviyesini ciddi derecede yukarıya çekti.

DAHA YOĞUN PRES YAPMALI

Ligin bu haftalarında hedefi olan takımlarla oynamak kolay değil. Kasımpaşa ligde yaşam savaşı veriyor, dün de belki çok üretken değillerdi ama büyük bir mücadele ortaya koydular. Beşiktaş, bu Kasımpaşa’ya penaltı dışında pozisyon vermedi fakat süre olarak daha fazla oyun üstünlüğü oluşturmalı. Daha yoğun bir pres, daha fazla atak devamlılığı ve topa daha fazla sahip olan bir Beşiktaş bu tip maçlarda olmalı. Siyah beyazlılar, dün Orkun ile fark yarattı ve galibiyete ulaştı. Umuyoruz ki Orkun’un bu süper formu milli takımımıza da yansır.